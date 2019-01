Antorcha Campesina se hizo de red de pipas y gasolineras apenas llegÃ³ PeÃ±a al poder

Antorcha Campesina se hizo de red de pipas y gasolineras apenas llegó Peña al poder

Algunas de las concesiones son hasta 2045; sólo seis de esas concesiones se dieron de manera pública o por concurso

Sinembargo.MX

29/01/2019 | 09:47 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Entre contratos, concesiones y permisos a nombre de miembros de la familia y de cercanos, la organización Antorcha Campesina tejió una red alrededor de la venta y transportación de gasolinas.

Esos beneficios se le empezaron a otorgar desde 2013, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, y algunos tienen vigencia hasta el año 2045.

De acuerdo con los datos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esta organización política tiene permisos para operar parques vehiculares de transporte a ductos de petrolíferos y varias concesiones de franquicias para venta de gasolina de primera mano.

Sólo seis de esas concesiones se dieron de manera públicas o por concurso.

Con motivo de su estrategia para acabar con el robo de combustible, el pasado 15 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este caso. Dijo que pasó mucho tiempo después del otorgamiento de concesiones y permisos de importación, que éstos fueron desde 2014, posterior a la aprobación de la Reforma Energética.

“Y miren cuánto tiempo ha transcurrido y no hay instalaciones, bueno, hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa; hay concesionarios, acabo de estar en Guerrero, en La Montaña de Guerrero, y en todo el camino gasolinerías con pipas y con servicio. Ahí hay una organización, Antorcha Campesina, que tiene gasolinerías y sus pipas, pero no sólo ellos, en general. Estoy hablando de concesionario de una estación, de dos, y hay concesionarios nuevos que tienen hasta 400 estaciones sin una pipa que Pemex les tiene que vender el combustible”, comentó.

“No es reproche, es buscar arreglar esto. Es como el caso de los permisos que se dieron para la explotación del crudo, 107 permisos, y llevan ya tiempo y no han sacado un barril de petróleo”, agregó.

Antorcha Campesina es un grupo político con presencia en varios estados del país que siempre ha estado ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el mercado de la gasolina utilizó los nombres de una AC y de familiares del líder Aquiles Córdova Morán, quien es el Secretario General de dicha organización.

El número exacto de permisos y concesiones no puede conocerse. Los datos están ubicados en portales distintos y los nombres varían; sin embargo, de acuerdo con declaraciones recientes de los mismos integrantes de Antorcha, éste grupo podría poseer hasta 35 gasolineras ubicadas en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.

De acuerdo con el diario Por Esto!, Antorcha Campesina se ha negado a detallar los montos económicos que perciben anualmente con estos negocios. Aleida Ramírez Huerta, una de las representantes de la organización afirmó que tenerlos les ha permitido operar y movilizarse de forma independiente al Gobierno federal, “y sin deber favores a nadie”; que la actividad financiera es pública, legítima y absolutamente legal y que han sido víctimas de ataques de desprestigio que buscan desestabilizar al movimiento.

“Se está utilizando la información para denostar a la organización y para poner a la opinión pública en nuestra contra, Antorcha Campesina no está centrada en hacer negocios con las gasolineras y hoteles, sino que nuestro objetivo es contar con recursos propios para seguir operando y, por ende, no estar sometidos a ningún régimen de gobierno”, dijo el pasado 23 de enero.

Los nombres que aparecen en el POT son los de Samuel Aguirre Ochoa, dirigente de Antorcha Campesina en Veracruz y fue Diputado en esa entidad por el PRI; Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente de la organización en Puebla desde 1975, en 2018 fue Diputado federal del Partido Verde Ecologista de México y esposo de Soraya Córdova Morán, integrante de la familia principal de Antorcha.

También están Danaé Alcestes Lavinia Córdova Morán, integrante de la Comisión Nacional Financiera de Antorcha; Franklin Campos Córdova es líder en Chiapas, Puebla y coordinador de la organización en el sureste y Everardo Lara Covarrubias, dirigente de la región centro y que posee gasolineras en el Estado de México.

Tanto en el POT como en los datos de la CRE también figura el nombre de Sociedad Cooperativa Agropecuaria Nacional Antorcha Campesina S.C.L. como beneficario directo.

Las concesiones fueron otorgadas por Pemex Refinación como “Contratos de franquicia y venta de primera mano” y tienen vigencias hasta 2026. Los permisos de transportación de gasolina fueron otorgados directamente a Antorcha y a Franklin Campos Córdova y algunos tienen como fecha de vencimiento el 22 de diciembre de 2045.

Las franquicias se otorgaron a Antorcha bajo el “Establecimiento de nuevas estaciones de servicio” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1994.

Esto también les ha valido contratos. Los públicos, que son con el Gobierno federal, los celebró con Diconsa. En el POT se encuentran cuatro por un total de 3 millones 061 mil 724 pesos, todos otorgados por Adjudicación Directa.

Tres de los contratos fueron para adquisición de combustible para almacén rural de San Bernardo, Acatlán de la sucursal Puebla y el otro para la adquisición de combustible para los vehículos del almacén rural de Tlapa, Guerrero.

Fueron otorgados entre 2011 y 2013.

Antorcha Campesina, bajo investigación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este día que Antorcha Campesina está bajo investigación por el manejo de concesiones de pipas y gasolineras entregadas durante “sexenios pasados”.

SinEmbargo le preguntó al Presidente López Obrador sobre la red de pipas y gasolineras de la que se hizo la organización Antorcha Campesina.

“Todo se está investigando, lo de el manejo de las estaciones de distribución de combustible, de transporte, todo. Es una investigación que se está haciendo. Incluso interviene en esto inteligencia financiera de Hacienda”, aseguró. Precisó que hay información que ya se está entregando a la Fiscalía General. Y aseguró que el tema de Antorcha Campesina, como del robo de combustible, no es cosa exclusiva del sexenio pasado.