Anuncia abogado defensor en caso de desvío de $260 millones que buscarán amparo federal contra juez

Carlos Enrique Olguín Álvarez acompañó a José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja Chica, para solicitar un cambio de juez para hacerse cargo del proceso, acusando irregularidades

José Abraham Sanz

Carlos Enrique Olguín Álvarez, uno de los abogados defensores de los ex funcionarios de acusados del desvío de 260 millones de pesos en la administración de Mario López Valdez, aseguró que la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada ha actuado con parcialidad y no resuelve conforme a derecho.

Olguín Álvarez acompañó el miércoles a José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja Chica, quien junto con el ex titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, para solicitar un cambio de juez para hacerse cargo del proceso.

En la audiencia anterior, el 17 de febrero, Quiñónez Estrada cerró la audiencia abruptamente, luego de que el propio Olguín Álvarez hiciera la solicitud, pero en la audiencia de este miércoles, la juez aclaró que lo hizo erróneamente.

Inmediatamente después de que la juez rechazó su petición, el abogado hizo la solicitud como se le explicó; sin embargo, no se le aceptaron las pruebas ni las causales por las que solicitaba el cambio de juez.

Por esto, y otras inconformidades que han manifestado los abogados defensores, los fiscales y hasta los representantes del Gobierno del Estado, es que hicieron dicha solicitud de cambio de juez; una vez que la petición fue rechazada nuevamente, Olguín Álvarez confirmó que buscarán un amparo federal.

“Por las manifestaciones notorias que ha hecho de parcialidad y el criterio que ella ya se formó, no resuelve conforme a derecho, está resolviendo conforme a su interpretación y es algo que nosotros tenemos que combatir por la vía legal, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que no se están haciendo las cosas como marcan las leyes”, expresó Olguín Álvarez a la salida de la audiencia del miércoles.

Al abogado se le preguntó directamente que si qué es lo que seguía en este caso.

“Presentar el recurso de amparo contra la negativa de la recusación”.

El recurso de recusación es una herramienta legal, con la que los abogados solicitan que el juez debe ser removido, acusándolo de irregularidades en el proceso.