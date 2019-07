Limpia de corrupción en construcción de viviendas

Anuncia AMLO programa de casas a fondo perdido

Se están haciendo viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, inclusive sin que tengan que pagar, no me gusta el término, pero es a fondo perdido, aunque no es así, destacó el Presidente de México

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno iniciará un programa nuevo de apoyo de fomento a la vivienda popular, para la gente más humilde, incluso a fondo perdido. “Se están haciendo viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, inclusive sin que tengan que pagar, no me gusta el término, pero es a fondo perdido, aunque no es así”, destacó. Estas acciones se deben ante el desastre que dejaron administraciones anteriores, señaló el mandatario mexicano en la conferencia de prensa matutina celebrada ayer lunes en la Palacio Nacional. Afirmó que realiza una limpieza de la corrupción en la construcción de viviendas ante el abusó en los gobiernos pasados. “Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al Fovissste, un desastre en este sector. Por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo al fomento a la vivienda popular”, señaló el Mandatario de México. Agregó que se está haciendo una revisión para iniciar un programa de apoyo para la vivienda popular. Por lo pronto, el Infonavit ya tiene un programa piloto con tres medidas: condonar el 10 por ciento de los créditos a quienes hayan pagado el 90 por ciento de la vivienda; reestructurar los créditos de quienes han visto incrementarse su deuda por atrasos, y suspender las órdenes de desalojo contra los trabajadores que no han terminado de pagar. En este plan, dijo, ya empezaron con el Infonavit, recordó que los derechohabientes que ya llegaron a pagar el 90 por ciento de sus créditos obtienen su escritura, con una quita en sus créditos del 10 por ciento. Este plan también contempla la reestructuración de crédito, y evitar desalojos y despojos de viviendas. “Ya se dio la instrucción de que no se desaloje a ningún trabajador de su departamento, de su vivienda, en el caso del Infonavit. Había muchos abusos, se entregaban los créditos vencidos, la llamada cartera vencida a despachos de abogados, estos con chicanadas despojaban a los trabajadores de sus viviendas, de sus departamentos. Eso ya se terminó, ya no hay esos despojos”, afirmó López Obrador desde Palacio Nacional. Limpiando la corrupción El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la industria de la construcción de vivienda es muy importante para reactivar la economía, para crear empleos, por lo que adelantó que seguirán apoyando este sector con estímulos, “nada más que estamos ordenando, limpiando por la corrupción”. Dijo que se han reconstruido hasta el momento 10 mil viviendas afectadas por los sismos de 2017. “Estamos muy conscientes de la importancia de la industria de la construcción para la economía, la creación de empleos. Van a seguir los estímulos, los apoyos para la construcción de vivienda”, afirmó el Presidente de México. “Es un asunto de justicia, a la gente más humilde se les está haciendo sus viviendas, acabo de informarlo, que ya llevamos alrededor de 10 mil viviendas reconstruidas en sismos, por los sismos, y otras más que se están haciendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero el programa de vivienda va a impulsarse”. “Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al Fovissste, un desastre en este sector. Por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo al fomento a la vivienda popular”. Andrés Manuel López Obrado Presidente de México

