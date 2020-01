Anuncia CuÃ©n ruta 2021; rinde informe de actividades al frente del PAS

Anuncia Cuén ruta 2021; rinde informe de actividades al frente del PAS

El dirigente estatal del Partido Sinaloense dijo que el PAS debe trabajar para el futuro y éste se encuentra en el 2021

Karen Bravo

CULIACÁN._ El presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, presentó su informe de actividades como dirigente, ahí aprovechó para anunciar que el futuro del partido está rumbo al 2021.

“Un servidor ha mantenido en dos ocasiones los 250 mil, quiero decir que hay presencia de nosotros, que el Partido Sinaloense es un partido muy fuerte y que nosotros tenemos que seguir trabajando para el futuro”, dijo.

“¿Cuál es el futuro? El futuro se llama rumbo al 2021 (...) pero nada es fácil, en la vida tenemos que trabajar, esto apenas comienza, tenemos que consolidar la estructura”, expresó.

Cuén Ojeda informó a los militantes del PAS que el partido ha presentado 112 iniciativas en el Congreso del Estado, de las cuales siete han sido aprobadas.

También calificó a Angélica Díaz Quiñones como la Diputada más productiva de la Legislatura y reconoció su labor en tribuna pese a ser la única representante que tiene el partido en el Poder Legislativo.

Explicó que el PAS oferta a la sociedad diversos servicios médicos, culturales y deportivos, como revisiones, grupos de danza y actividades físicas traducidas en rodadas en bicicleta o clases de zumba.

El dirigente destacó que el partido también ha presentado iniciativas de resonancia nacional, como la eliminación del horario de verano en Sinaloa, la cual no ha sido aprobada.

Posterior al informe, en entrevista Cuén Ojeda no se descartó para el 2021 pero aseguró que el evento del PAS organizado ese sábado en el Polideportivo Juan S. Millán no sirvió como su destape a la gubernatura.

“Para mí este evento no es el destape de un candidato, yo creo que hace mucho me destaparon a mí, no es por ahí”, afirmó.

Cuén Ojeda garantizó que en el Partido Sinaloense las candidaturas no se dan por dedazo, sino que lo han elegido para competir en los diferentes procesos electorales.

“Me han elegido porque tengo la capacidad de jalar, porque he sido líder, pero hoy lo he comentado, yo quiero que sea diferente lo que viene, quiero darle oportunidad a los jóvenes, pero quiero jóvenes que arrastren, jóvenes de a de veras, jóvenes que cuando estén gobernando no echen a perder porque es lo que quiere el pueblo”, expuso.

El PAS buscará no llegar al 2021 sin candidatos, esa es la estrategia que implementará el partido, explicó el dirigente.