Anuncia Estrada Ferreiro que harÃ¡ ruido eliminando las dobles nÃ³minas

Anuncia Estrada Ferreiro que hará ruido eliminando las dobles nóminas

El Presidente Municipal señaló que si hacer las cosas bien genera ruido en el sindicato, pues seguirá habiendo ruido

Antonio Olazábal

Las dobles nóminas en el Ayuntamiento se van a acabar, incluso las del sindicato, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán sostuvo que gran parte de los trabajadores en el Ayuntamiento y en las paramunicipales tienen dobles nóminas, situación que buscará erradicar en su administración, incluso, las del sindicato.

--En eventuales y de confianza ¿Se van a acabar las dobles nóminas?

"No y también de base, es que las dobles nóminas no deben de existir, si alguien es de base, que cobre como empleado de base, y por eso le pagamos el Ayuntamiento un sueldo, si va a una paramunicipal como el DIF o algo y tiene una nómina aparte, esa nómina puede ser provisional por una función específica, pero no definitiva".

--¿Entonces trataría de erradicar las dobles nóminas también con los de base?

"Todos los que tengan dobles nóminas, que se les pague dos veces un sueldo, es algo incorrecto".

Existen nóminas dobles en Ayuntamiento de Culiacán desde Sergio Torres

--¿No cree que esto esté generando ruido ahí en el sindicato?

"Ah no sé, si hacer las cosas bien, les genera ruido, pues va a haber mucho ruido".

Las dobles nóminas iniciaron en el periodo de Sergio Torres y continuaron en la administración de Jesús Valdés Palazuelos, y quien lo suplió cuando buscó la reelección, Antonio Castañeda Verduzco.

Días atrás David Alarid, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán reconoció que también había dobles nóminas en el sindicato.

El ex Diputado priista, también atacó reiteradamente a la administración de Estrada Ferreiro, ya que para el líder del Stasac, el actual gobierno no está trabajando, por lo que los invitó a regresarse a su casa si no podían con la responsabilidad.

Ante esas declaraciones, se le cuestionó al Alcalde sobre si había un rompimiento con el sindicato.

¿Hay un rompimiento con el sindicato Alcalde?

"No para nada, yo nunca he hablado mal de él.