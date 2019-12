Anuncia Estrada Ferreiro resoluciÃ³n favorable ante la SCJN

Anuncia Estrada Ferreiro resolución favorable ante la SCJN

El recurso se presentó en enero de este año, el morenista indicó que con esto se demuestra que él siempre tuvo la razón, pero enfatizó que con este litigio nunca se buscó estar en contra del Congreso del Estado

Noroeste / Redacción

Jesús Estrada Ferreiro anunció en conferencia de prensa que la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de la Nación tuvo una resolución favorable al Municipio para que se actualizara el impuesto predial de acuerdo a la inflación.

El recurso se presentó en enero de este año, el morenista indicó que con esto se demuestra que él siempre tuvo la razón, pero enfatizó que con este litigio nunca se buscó estar en contra del Congreso del Estado, poder que negó la actualización del 3.5 por ciento de este impuesto, sólo veló por el bienestar del Municipio.

"Esto ya fue resuelto tal y como lo anuncié desde un principio y se los reiteré muchas veces, que esto era para ganarse, no porque yo dijera, sino porque tenemos la razón, teníamos el derecho y es justo", mencionó

El primer Edil llamó a los medios de comunicación a aclarar que esto no se trata de un aumento del predial, sino que se actualizará de acuerdo a la inflación, tal y como lo ha sido todos los años.

"Nada más les quiero recalcar algo muy importante, una vez más, les pido a algunos medios de comunicación que ayer circularon la noticia de que esto sería para que nosotros cobráramos más impuestos, o un aumento al impuesto predial, eso es falso completamente", señaló.

"Están engañando a la sociedad, están engañando a la gente, no pretendemos aumentar ningún impuesto predial y la controversia no fue para aumentar impuestos, fue para que se actualizara conforme a la inflación de acuerdo a la recomendación directa, personal y reiterada del Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", argumentó.

Estrada Ferreiro manifestó que si se maneja como un aumento de impuestos la ciudadanía puede molestarse al respecto, es por eso que pidió a los medios se aclare que esto no se trata de un aumento como tal, sólo es la actualización de la inflación en el predial.

"Muchas veces lo ha dicho, la inflación es parte de la economía del país, no podemos estar trabajando contra la inflación, por ello creo yo que la ciudadanía merece respeto, y no podemos seguir dañándola, diciendo que el Ayuntamiento va aumentar impuestos, esto genera encolo (sig) de la gente, y yo no voy a permitir que ese encolo (sig) sea en contra nuestra", profundizó.