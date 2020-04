Anuncia Quirino programa de apoyo alimentario para 60 mil familias de trabajadores afectados por la contigencia

La propuesta es que se entreguen despensas que les garanticen el abasto para 20 0 25 días más y sea implementado a partir de la próxima semana informó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel

Karen Bravo

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la implementación de un programa de apoyo alimentario a familias de trabajadores que perdieron su trabajo a raíz de la contingencia por Covid-19. Detalló que tienen proyectado el apoyo a 60 mil familias a quienes les entragarán despensas para garantizar el abasto de alimentos para 20 o 25 días.

“Lo difícil va a entrar ahora en los próximos meses, pero tenemos que encontrar los mecanismos para ayudar a nuestros sectores y que Sinaloa pueda salir adelante y rápido de esta situación adversa, pero lo vamos a dar la vuelta, no tengo la menor duda de ello”, comentó.

En reunión virtual con líderes de distintos sectores sociales, Ordaz Coppel reiteró que el Gobierno del Estado no solicitará ningún préstamo para salir de la contingencia sanitaria.

“Yo no voy a pedir crédito, no es de mi interés ni nunca lo ha sido, y para poder hacerlo necesitaríamos estar verdaderamente en un estado de excepción; no lo hago, en primer lugar, porque no quiero entrar en una politización primero que nada, cuando lo que se requiere es justamente mucha unidad”, afirmó.

“Segundo, no tengo la necesidad urgente de pedirlo, y mi política ha sido no endeudar al estado, estamos en una situación difícil, pero si lo puedo evitar lo voy a hacer y quiero dejar en claro que no me voy a endeudar a menos que haya una situación excepcional, para no volver a tocar ese tema porque no voy a entrar en esa temática”, agregó.

También comentó que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud analizará en los próximos días la suspensión de la ley seca en Sinaloa pero todo dependerá de la evolución de la contingencia.

A su vez, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres dio a conocer que en total Sinaloa cuenta con una capacidad de 600 camas dedicadas para pacientes COVID, considerando instituciones públicas y privadas, las cuales se encuentran en un 40 por ciento de ocupación.