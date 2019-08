ENTRETENIMIENTO

Anuncia serie Anime de He-Man para Netflix

La nueva serie se retomará justo donde se quedó la era clásica

Noroeste / Redacción

He-Man regresa a la pantalla a la pantalla chica. Kevin Smith sorprendió al público en la convención anual Power-Con este domingo al anunciar una nueva serie de anime “He-Man” para Netflix.

La nueva serie, titulada “Masters of the Universe: Revelation”, tendrá lugar en el mundo inspirado en los juguetes de Mattel y se centrará en algunas de las historias sin resolver de la exitosa serie de dibujos animados de los años 80. Smith será su showrunner y productor ejecutivo.

“Estoy eternamente agradecido con Mattel TV y Netflix por confiarme no solo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo”, dijo Smith.

“En ‘Revelación’, retomamos justo donde se quedó la era clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor. Traído a la vida con la mayoría de los diseños de personajes metálicos que Powerhouse Animation puede contener en el cuadro, ¡esta es la historia de Masters of the Universe que siempre quisiste ver de niño!”

Mattel Television está produciendo junto al productor ejecutivo Rob David, el vicepresidente de Mattel TV y autor de “He-Man: the Eternity War”. Los escritores incluyen a Eric Carrasco (“Supergirl”), Tim Sheridan (“Reign of the Supermen”), Diya Mishra (“Magic the Gathering”) y Marc Bernardin (“Alphas”). Powerhouse Animation de “Castlevania” supervisará la animación de la serie.

“’Masters of the Universe’ ha sido un fenómeno cultural durante generaciones, inspirando a los fanáticos a descubrir su propio poder dentro”, dijo David.

Los fanáticos de esta franquicia han estado esperando la continuación de estos personajes, y Kevin Smith, como un superfan de He-Man, es el campeón y socio perfecto para expandir el canon a través de una dinámica serie animada en Netflix.

