Anuncian a ganadoras de galardón y preseas del Día Internacional de la Mujer

La Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa informa que las ganadoras del galardón y preseas del Día Internacional de la Mujer serán reconocidas el próximo 27 del mes en curso

Belizario Reyes

La Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa anunció este sábado a la ganadora del galardón y de las nueve preseas que entregará el próximo 27 del presente mes cuando celebre su novena edición del Día Internacional de la Mujer.

En esta ocasión las integrantes del Comité organizador de dicho evento decidieron otorgar el Galardón a Angélica Martín de Madero, por sus más de 20 años en actividades altruistas y que ha sido presidenta y vicepresidenta de la Asociación Nacional Pro Superación Personal (Anspac).

Durante una conferencia de prensa realizada ayer por la mañana, encabezada por la presidenta de la Asociación de Empresarias en mención, Isabel Ávila Olivas, se dio a conocer que la Presea a la Investigación Académica se otorgó a la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, actual rectora de la Universidad Autónoma de Occidente.

La Presea Educativa será para Ana Cecilia Velasco Hernández, directora del Instituto Américas, quien ha dedicado más de seis décadas de su vida a la docencia; la Presea Deporte Adaptado será para la atleta paralímpica de lanzamiento de disco y de bala, ya clasificada para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Rosa María Guerrero Cázarez, y la Presea Ecología Sustentable se otorgará a Patricia Coppel Kelly.

La Presea Socia Distinguida de la Cruz Roja será para Candelaria Osuna Vargas, quien también colaboró para que se construyera la Parroquia de la Sagrada Familia; la Presea Voluntariado de la Salud será para Julieta Montoya Villela, quien encabeza el Comité de Damas del Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”, y la Presencia Prensa Policiaca será para María Teresa Bonilla Zárate.

Martha Humarán Osuna se hará acreedora a la Presea Fundadora de Empresarias Ejecutivas, quien presidió esa agrupación del 2013 al 2014, mientras que Alicia Rous Salas recibirá la Presea Socia Distinguida Rous.

Ávila Olivas precisó en conferencia de prensa que para designar a las ganadoras del galardón y las nueve preseas se emitió una convocatoria que estuvo abierta del 8 al 17 de febrero y la entrega será en un evento que se llevará a cabo a las 8:30 horas del próximo 27 del mes en curso en el Centro de Convenciones, donde también se llevará a cabo una expo de dicha Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.

“Es un gusto recibir este premio, nunca he hecho algo en mi persona esperando recibir un reconocimiento, son sentimientos encontrados, estoy trabajando, siento que lo estoy haciendo bien y esto me da gusto, pero por otro lado no lo hago con la intención de recibir ningún premio, se los agradezco muchísimo”, dijo Angélica Martín de Madero tras el anuncio de que es la ganadora del Galardón de la Novena Edición del Día Internacional de la Mujer.

La ganadora de la Presea Voluntariado de la Salud, Julieta Montoya, recordó que tras jubilarse y estar un mes descansando decidió no estar en su casa, sino dar un poco de lo que Dios le ha dado, por lo que primero entró a la Cruz Roja y después se unió al Comité de Damas del Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”.

“Desde el 2011 me nombraron presidenta y no me han dejado salir, teníamos un albergue, en el cual dábamos alojamiento, limpieza, las tres comidas diarias, ropa limpia de cama”, continuó.

Sin embargo, con la construcción del nuevo Hospital General ya no opera el albergue, que es muy necesario, y el Grupo de Damas Voluntarias está buscando que les den un espacio en el nuevo inmueble para seguir apoyando a familiares de pacientes que no tienen algún familiar donde quedarse en este puerto o para pagar un hotel.

Por su parte Ana Celicia Velasco Herández recordó que estudió una carrera que era específicamente para mujeres, no había educadores, de la Escuela Nacional para Maestras de Niños, entonces era un orgullo ser educadora.

“Tempo después, casi 20 años (después) empezó a abrirse la carrera de educadora para los educadores, no maestros, educadores de preescolar, algo que nos distinguía en aquel entonces a todas nosotras, entonces después de casi 60 años de trabajar sigo amando mi carrera y sigo amando a los niños de preescolar”, subrayó Velazco Hernández.