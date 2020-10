Anuncian debate virtual en EU; Trump dice que no participará

El anuncio de la decisión de la Comisión para los Debates Presidenciales tiene lugar después de que tanto el mandatario de EE.UU., así como numerosos funcionarios de la Casa Blanca han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2

Noroeste / Redacción

08/10/2020 | 08:21 AM

El segundo debate electoral entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival, el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, programado para el 15 de octubre en Miami, Florida, será virtual, anunció este jueves la Comisión que los organiza.

El primero de estos ejercicios se realizó de forma presencial la semana pasada, en Cleveland, Ohio.

El anuncio de la decisión de la Comisión para los Debates Presidenciales tiene lugar después de que tanto el Mandatario de EU, como numerosos funcionarios de la Casa Blanca, han dado positivo a Covid-19.

La decisión fue adoptada, según indicó la Comisión, "para proteger la salud y seguridad de todas las personas involucradas", lo que significa que los dos candidatos participarán desde sitios distantes, de forma virtual.

"Los participantes en el debate y el moderador, Steve Sculli, productor ejecutivo y editor político de la Red C-SPAN, estarán ubicados en el Centro Adrienne Arsht para las Artes en el Condado Miami Dade, de Florida", señaló la Comisión.

Sin embargo, tras conocer el anuncio el Presidente estadounidense afirmó que no participará en un debate que sea virtual con Joe Biden, y sostuvo que la Comisión para los Debates Presidenciales "trata de proteger" al candidato demócrata con esa decisión.

"No voy a hacer un debate virtual. No voy a perder el tiempo en un debate virtual. Debatir no se trata de eso. ¿Te sientas detrás de una computadora y debates? Es ridículo. Y entonces te cortan cuando pueden", dijo el magnate neoyorquino durante su primera entrevista, en esta ocasión para la cadena Fox Business, desde que dio positivo al Covid-19 el 2 de octubre.

El Mandatario estadounidense insistió en que eso "no es aceptable". Además, el equipo de campaña de Trump también afirmó que "cancelar unilateralmente el debate presencial es patético".

Trump con anterioridad dijo que estaba ansioso por debatir con Biden en Miami. "¡Será genial!", afirmó. Por su parte, el candidato demócrata dijo que él y el Presidente "no deberían tener un debate" mientras el Presidente de EU siga siendo positivo al Covid-19.

Biden dijo a los reporteros en Pensilvania que estaba "esperando poder debatir" con Trump, sin embargo, señaló que "tendremos que seguir pautas muy estrictas".

El formato del segundo debate presidencial es el de un "town meeting", un cabildo abierto donde los candidatos tendrían que responder las preguntas del público. Como moderador se eligió a Steve Scully, productor ejecutivo senior del canal pública C-SPAN. Mientras que la sede elegida era el Adrienne Arts Center en Miami, Florida.

El 6 de octubre, la cadena CNN dio a conocer una encuesta, en la que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre Donald Trump, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

El sondeo, elaborado para dicha cadena la semana pasada, después del primer debate electoral presidencial, indica que un 57 por ciento de los votantes probables votaría por Biden, frente a un 41 por ciento que lo haría por Trump.

El 7 de octubre, el Presidente de Estados Unidos afirmó que contraer el Covid-19 ha sido "una bendición de Dios", ya que le ha permitido comprobar la eficacia del cóctel experimental de Regeneron, que aseguró que aprobará de emergencia y distribuirá gratis.

En un video publicado en su cuenta de la red social Twitter, Trump afirmó que las farmacéuticas ya preparan miles de dosis y que está a punto de firmar una autorización de emergencia para el medicamento.