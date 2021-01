Teatro en línea

Anuncian el primer Festival de Monólogos en Teatrix

El Festival: Hablar solx. Diversidad de voces en medio de esta implacable realidad es organizado por el Foro Shakespeare y La Teatrería

Blanca Rosa Hernández

19/01/2021 | 12:34 AM

El Foro Shakespeare y La Teatrería han creado un festival de palabras de amor no dichas a tiempo, un festival de gritos, risas y llantos aislados, más poderosos y contundentes que aquellos que tuvieron lugar enfrente de alguien, tal vez locos hablando solos, un festival de ¿arrepentimientos dichos en voz alta?, un festival de Monólogos.

Esto sucederá a través del teatro digital más grande de México: Teatrix.

Cuestionarse, reír, llorar hasta volver a reír, tararear una canción de un viejo comercial de la infancia, repetir en distintos tonos la frase que te dijo esa persona cuando te rompió el corazón... repetirte una y otra vez la última cosa que le dijiste a la persona que más amabas cuando se fue... y no supiste que se estaba yendo.

Romper el silencio propio en medio de un acto tan banal como bañarse, vestirse, cocinar, estudiar, limpiar la casa. Sólo para encontrarte contigo mismo y volverte loco sabiendo que hay una o varias personas dentro, que tal vez no tengas tantas ganas de conocer, pero que necesitan hablar, expresar, reflejar. Soliloquios extendidos e interrumpidos. Monólogos.

21 semanas, 21 monólogos y 21 voces

Arrancando el jueves 4 de febrero y terminando el domingo 27 de junio, el proyecto se consolida como una participación conjunta de dos recintos teatrales, devenidos en casa productora (Shakespeare & Cia + La Teatreria), junto a Teatrix, la plataforma de consumo teatral en formato digital VOD (video bajo demanda), para dar salida a 21 monólogos mexicanos.

Este esfuerzo sin precedentes es un paso más en la transición de quienes escriben, dirigen, actúan y producen teatro, para llevar la vida escénica a un universo digital que permita vincularse con un público más extenso, al tiempo que promueve la profesionalización audiovisual de quienes integran la industria escénica.

De jueves a domingo, podrán disfrutar de los monólogos que estarán disponibles OnDemand en Teatrix.

Festival de Monólogos

La Programación

Coordenadas sutiles

4 al 7 de febrero

Director: Diego del Río

Actriz: Sophie Alexander Katz

Monólogo La prietty guoman

11 al 14 de febrero

Actor y Director: Cesar Enríquez

The shakespearean tour

18 al 21 de febrero

Directora: Olivia Barerra

Actor: Mariano Ruiz

El banquero anarquista

25 al 28 de febrero

Director y Actor: David Hevia

Febrero 33

04 al 07 de marzo

Director: Sebastián Sánchez Amunátegui

Actor: Victor Aráuz

Cachorro de león

11 al 14 de marzo

Directora y Actriz: Conchi de León

Tornaviaje

18 al 21 de marzo

Directores: Diana Sedano, Ricardo Rdz y Cecilia Ramírez Romo

Actriz: Diana Sedano

Los vuelos solitarios

25 al 28 de marzo

Director: Adrián Vázquez

Actriz: Esmeralda Pimentel

Una buena madre

01 al 04 de abril

Directores: Guadapule Damián y Juan Carlos Vives

Actriz: Guadalupe Damián

El evangelio según Santa Rita

08 al 11 de abril

Directora y Actriz: Ana Francis Mor

Algo sobre las leyes de la gravitación universal

15 al 18 de abril

Directores: Giselle Sandiel y Felix Arroyo

Actriz: Mercedes Hernández

La verdura carnívora

22 al 25 de abril

Directora y Actriz: Abril Mayett

Parkour

29 de abril al 02 de mayo

Director: Ricardo Rodrníguez

Actor: Hamlet Ramírez

El cuidador

06 al 09 de mayo

Director y Actor: Sergio Ochoa

Malas palabras

13 al 16 de mayo

Directora: Perla Szchumacher

Actriz: Haydeé Boeto

Que no se culpe a nadie de mi muerte

20 al 23 de mayo

Director: Andrés Tena

Actriz: Valeria Vera

DHL

27 al 30 de mayo

Director: Ricardo Rodríguez

Actor: Luis Eduardo Yee

Seis personajes en busca de un actor

03 al 06 de junio

Director y Actor: Juan Carlos Vives

Paloma queherida

10 al 13 de junio

Directora y Actriz: Nora Huerta

La lúser

17 al 20 de junio

Director: Ginés Cruz

Actriz: Paola Izquierdo

Vals no.6

24 al 27 de junio

Directora: Angélica Rogel

Elenco: Por definir.

¿Por qué ver el festival de monólogos?

Porque no es teatro, no es cine, no es televisión. Es un nuevo discurso cargado de los talentos de personas que integran todos estos medios, enfocándose en un nuevo modelo de comunicar y sentir.

Porque “hablar solo” es liberador, pero es más liberador saber que no estás solo cuando estás solo. Conocerse y reconcerse en estas historias, acompañarnos en nuestras distintas soledades en un momento como este, es vital.

Porque es poco probable que encuentres este despliegue de contenido y talento a un precio tan accesible y en un modelo de visualización tan amigable.

La visualización y comercialización

Del 04 de febrero al 27 de junio.

De jueves a domingo permanecerán cada monólogo.

96 Horas OnDemand.

Costo: $99 por monólogo.

No hay que ser suscriptor de Teatrix para ver los monólogos, pero si ya es suscriptor, podrá verlos todos completamente gratis.

www.Teatrix.com