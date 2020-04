Anuncian entrega de apoyos casa por casa a adultos mayores en MazatlÃ¡n... pero siguen haciendo largas filas para cobrar

Anuncian entrega de apoyos casa por casa a adultos mayores en Mazatlán... pero siguen haciendo largas filas para cobrar

En el resto de los municipios del sur de Sinaloa se citó a los adultos mayores para hacerles la entrega en efectivo de lo correspondiente a dos bimestres; mientras, en los bancos se aglomeran aquellos que reciben el pago de manera electrónica

Alma Soto

"Sinaloa y Mazatlán son los primeros en cumplir con la instrucción del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para entregar directamente a los beneficiarios que se han rezagado en el cobro, el pago adelantado de cuatro meses de la pensión para adultos mayores", así se dio a conocer en un boletín de prensa enviado por el Gobierno Municipal el pasado 30 de marzo.

Dos días después de ese anuncio, los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez siguen llenos de adultos mayores que hacen fila para cobrar su pensión.

En el boletín se informó que José Jaime Montes Salas, delegado de los Programas Federales en Sinaloa, acompañado de Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, entregaron en manos de beneficiarios elegidos al azar, el pago en efectivo del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

"La mazatleca María de los Ángeles Leyva López es la primera adulta mayor a nivel nacional en recibir en su casa el adelanto de la ayuda económica que está entregando el Gobierno de México, para mitigar la crisis económica generada por el coronavirus Covid-19", se consignó en el boletín.

"María de los Ángeles y otros usuarios del programa no habían podido cobrar su pensión, porque no cuenta con tarjeta bancaria y no recogieron a tiempo sus fichas. Por ello, Montes Salas se coordina con el Gobierno de Mazatlán para hacer el pago en efectivo casa por casa", continúa.

Sin embargo, los adultos mayores siguen haciendo fila para cobrar sus apoyos, incluso aquellos que fueron citados el día 26 de marzo, cuando en realidad la entrega inició el 27.

En el resto de los municipios del sur de Sinaloa se citó a los adultos mayores para hacerles la entrega en efectivo de lo correspondiente a dos bimestres.

Mientras, en los bancos se aglomeran aquellos que reciben el pago de manera electrónica

, que se suman a quienes reciben su pensión los primeros días del mes.