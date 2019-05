Anuncian lista previa de MÃ©xico para Copa Oro

FUTBOL

Anuncian lista previa de México para Copa Oro

Marco Fabián vuelve y no está Jesús ‘Tecatito’ Corona

Noroeste / Redacción

Gerardo Martino anunció la lista preliminar de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2019, en donde destaca el regreso de Marco Fabián, la consideración del “Chucky” Lozano pese a su lesión y la ausencia del “Tecatito” Corona.

Un total de 29 futbolistas conforman esta convocatoria para los juegos amistosos de México contra Venezuela y Ecuador los días 5 y 9 de junio, respectivamente, destacando la presencia de elementos poco habituales con la playera nacional como José Iván Rodríguez, Fernando Navarro y Uriel Antuna.

En conferencia de prensa, “El Tata” Martino dio a conocer a sus elegidos, que se integrarán a partir de la siguiente semana, primeramente los eliminados de la Liga MX.

Entre las ausencias en la prelista se encuentran Carlos Vela, “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Javier Hernández, este último pidió un permiso especial porque será papá en breve.

“La realidad es que como dije no he vuelto a hablar con Corona desde los partidos de marzo, previo a Paraguay y Chile. El jugador recibió una preconvocatoria que le hicimos a todos los futbolistas dado que era uno de los posibles convocados a tomar en cuenta. En el análisis que hicimos decidimos no, no hay ningún mensaje, hay decisión de llamar 29 jugadores y dentro de estos 29, Corona no está”, dijo Martino.

LA LISTA PREVIA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Porteros:

Guillermo Ochoa

Jonathan Orozco

Raúl Gudiño

Hugo González

Defensas:

Luis Rodríguez

Fernando Navarro

Jorge Sánchez

Diego Reyes

Carlos Salcedo

César Montes

Héctor Moreno

Néstor Araujo

Miguel Layún

Jesús Gallardo

Medios:

Edson Álvarez

Iván Rodríguez

Jonathan Dos Santos

Carlos Rodríguez

Andrés Guardado

Luis Montes

Érick Gutiérrez

Orbelín Pineda

Uriel Antuna

Roberto Alvarado

Marco Fabián

Rodolfo Pizarro

Delanteros:

Hirving Lozano

Alexis Vega

Raúl Jiménez