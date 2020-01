Anuncian Tochito Bandera en MazatlÃ¡n para el prÃ³ximo mes de febrero

TOCHO BANDERA

Anuncian Tochito Bandera en Mazatlán para el próximo mes de febrero

Durango, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Nayarit y Sinaloa contarían con equipos en la liga

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Con equipos de Mazatlán y de varios estados del País, del 7 al 9 de febrero próximo en Mazatlán tendrá lugar la tercera edición del Torneo de Tochito Bandera "Flag Fest Pacífico 2020", en el campo municipal de Villas del Rey.

Habrá conjuntos de los estados de Durango, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

De Mazatlán ya confirmó el conjunto de Pieles Rojas, en tanto que de Culiacán Huskies, Gallos Negros, Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La competencia se desarrollará en las ramas varonil, femenil y mixto en diferentes categorías.

Los niveles de juego que serán parte son el femenil Open de 7 vs. 7, varonil Open de 7 vs. 7, mixto Open de 5 vs. 5.

Habrá juegos de exhibición en la categoría Infantil y la modalidad familia.

Los costos de inscripción es de 2 mil 500 pesos tanto en la varonil como femenil, mientras que mil 800 en el mixto. Al existir cupo limitado es importante registrarse con tiempo, siendo el 20 de este mes, la fecha límite para integrarse al evento.