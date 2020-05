APAC CuliacÃ¡n pide apoyo para sus beneficiarios

APAC Culiacán pide apoyo para sus beneficiarios

La institución atiende actualmente a una población de 64 alumnos, algunos de ellos requieren de alimentos y pañales

CULIACÁN._ Buscando hacer frente a la alerta sanitaria actual provocada por el Covid-19, APAC Culiacán I.A.P lanzó hace tiempo un plan de trabajo a distancia, con el cual se garantiza las actividades y terapias de sus beneficiarios, teniendo como eje central una orientación integral a través de medios digitales.

Vernis González Calvo, maestra en educación especial, con especialidad en terapias de neurorehabilitación, investigadora y además directora del programa de APAC, comentó que a raíz de que se presentó la contingencia sanitaria, muchos de sus beneficiarios necesitan de apoyo con alimento, ya que algunos de sus padres se han quedado sin trabajo.

“Como institución, actualmente manejamos una población realmente limitada económicamente, por lo que nos pueden apoyar con alimento, pañales, ya que tenemos 38 alumnos de cuidados paliativos, y 30 con parálisis cerebral, además de 8 con otros trastornos, y 26 con diferentes síndromes neurológicos”, indicó la directora.

Por lo que el apoyo que se dé a las familias con el tema de la alimentación es importante, porque muchos de los padres se quedaron desempleados, o son vendedores ambulantes, o que tenían un empleo donde están en contacto directo con las personas.

“Nuestros chicos necesitan un suplemento alimenticio de manera sistemática diaria, y que tenga los nutrientes necesarios en despensas, así como pañales, o medicamentos, por eso, hoy estamos solicitando el apoyo de la gente para ayudar a nuestros beneficiarios”.

Algo que también les ha “golpeado” como institución, señaló González Calvo, son la falta de aportaciones económicas por parte de los patrocinadores, ocasionándoles un descenso en los apoyos, buscando a través de distinta publicidad, se reactiven las donaciones en efectivo.

“Los maestros y personal no han dejado de colaborar para poder mantener la subsistencia de la institución, y así poder seguir ofreciendo los servicios, aún cuando hay alumnos que no están pagando, porque no pueden, pero aún así, nosotros seguimos ofreciendo los servicios”, resaltó la directora.

Actualmente la institución cuenta con una población de 64 alumnos.

La también maestra señaló que aunque la mayoría de los beneficiarios son de Culiacán, también ha recibido a personas de Sonora, del Estado de México, entre otros.

González Calvo compartió además, que a raíz de esta alerta sanitaria, se vieron en la necesidad de crear programas de carácter personalizado e integral para cada uno de los beneficiarios para trabajar desde casa.

Los cinco programas, abarcan los temas de terapia física, ocupacional, terapia de apoyo pedagógico, orientación psicológica, y salud dental, todo con el objetivo de no parar la actividad, de modo que sus beneficiarios puedan continuar sus programas de rehabilitación desde casa.

“Es de suma importancia que la población en general conozca no solo las recomendaciones para cuidar su salud, sino además, de quienes requieren de cuidados especiales, y quienes además, son más vulnerables, a contraer el virus Covid-19.

¿Cómo ayudar a la APAC?

Lo que se necesita

Pañales Suavelastic talla 5 y 6, así como para adulto en la marca Tena, en tallas chica, mediana y grande, así como alimentos no perecederos y despensas. Si es en efectivo, puede hacer su donativo a la cuenta 1160163890-4 de Scotiabank.

APAC Culiacán I.A.P está ubicada en Bulevar Alfonso Zaragoza M. #1895 Desarrollo Urbano 3 Ríos, teléfono (667) 7161290 y 7139654.