APAC, una bendiciÃ³n en su vida

Vernis González Calvo

APAC, una bendición en su vida

La directora de la institución, comparte el plan de trabajo a distancia que hasta la fecha están aplicando con sus alumnos, haciendo frente al Covid-19

Leopoldo Medina

Culiacán._ Para Vernis González Calvo, maestra en educación especial, con especialidad en terapias de neurorehabilitación, investigadora y además directora del programa de Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, formar parte de la institución ha sido una bendición en su vida.

“Soy cubana, llevo tres años en Culiacán y es una bendición estar al frente de esta institución porque vengo también de una institución en Cuba, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, donde trabajé por más de 25 años en la atención de la neurorehabilitación e investigación en casos neurológicos”, señaló González Calvo.

La directora comentó que a raíz de la contingencia sanitaria, ocasionada por Covid-19, la institución ha estado trabajando desde el 15 de marzo programas de carácter personalizado e integral para cada uno de los beneficiarios para trabajar en casa.

APAC fortalece el desarrollo de sus alumnos a través de programas creados para realizarse en casa, con la asesoría de ellos.

Programas de ayuda

Manifestó que su primer programa responde a la no inactividad, compuesto por una proyección individual y de análisis de cada uno de los alumnos, contemplando un plan integral, en el que se incluye la terapia física, activación de canales sensoriales, terapia ocupacional y de manualidades, de apoyo educativo, de entrenamiento a la comunicación y apoyo sicológico.

“Este programa de orientación a los padres, viene apoyado también con indicaciones en la esfera estomatológica por las características específicas que tiene nuestros alumnos, en cuanto a la higiene y sanidad bucal, recibiendo los papás tutoriales, de cómo crear accesorios para realizar un correcto cepillado, para una correcta prevención de caries, manteniendo así una buena higienización”, resaltó González Calvo.

La directora compartió que el apoyo sicológico que se brinda, está enfocado a los trastornos de conducta que se puedan presentar en los alumnos, esto derivado por el confinamiento, apoyo que se realiza a través de la plataforma Zoom, con la presencia de la sicóloga institucional, así como de la fundadora de APAC.

A partir del 24 de abril trabaja en cuatro programas más simultáneos, los cuales se adhieren al anterior, pero ya en prevención de una neumonía.

“Nosotros trabajamos con una población totalmente vulnerable, que actualmente consta de 64 pacientes, de cuidados paliativos, encamados y que dependen de sillas de ruedas o carreolas, que logran deambular, con apoyo de aditamentos y los que se manejan de manera libre”, señaló la directora.

Destacó también que ellos se enfrentan a la discapacidad más frecuente, la parálisis cerebral pediátrica, donde se afecta el tono, la postura y el movimiento, comprometiendo su capacidad de desempeño ante cualquier tipo de actividad, ya que estos tres elementos están dañados en un cerebro limitado en su desarrollo.

“El 90 por ciento de esta población convulsiona y todos presentan problemas musculoesquelético, respiratorios, digestivos, conductual y sensoriales con limitaciones visuales y auditivas, así como limitaciones en el lenguaje, y aprendizaje, por lo que sobre esa base, se proyectan los programas que estamos impartiendo para ser llevados a cada casa de nuestros alumnos”.

González Calvo resaltó que estos lineamientos son de reforzamiento por el coronavirus, adaptándose al tipo de discapacidad de cada alumno, así como los programas de posicionamiento para dormir, para sentarse en su silla de ruedas para la hora de comer, entre otros.

Actualmente la institución cuenta con una población de más de 60 alumnos.

Respecto a las actividades para terapia pulmonar, González Calvo explicó va encaminado a garantizar y reducir los esfuerzos respiratorios, a garantizar mayor capacidad respiratoria, así como a mejorar los niveles de oxigenación de sus cuerpos y reducir la fatiga al momento de respirar.

También orientan a los papás y demás familiares sobre las diferentes maneras de facilitar la deglución de los beneficiarios, de manera que puedan evitar que se ahoguen o que el alimento se deposite en las vías respiratorias, provocando así una neumonía.

“Es de suma importancia que la población en general se mantenga informada, no solo de las recomendaciones para su salud, si no la de quienes requieren de cuidados especiales y son aún más vulnerables a contraer el virus, orientando al papá a través del WhatsApp, Facebook, correo electrónico, a través de la plataforma Zoom, llevando un informe detallado de cada alumno”.

Apoyan a sus niños

“En APAC no nos hemos quedado tranquilos, no hemos dejado de trabajar con nuestros niños, realizando actividades dinámicas de participación, con las que celebramos el Día del Niño, el Día de las Madres, así como la del Día del Maestro y no hemos parado”.

La también maestra en Educación Especial resaltó que el mayor reto que han tenido que enfrentar ha sido la distancia, superar las barreras que les ha puesto esta pandemia, como lo es, el no poder tocar ni interactuar con sus alumnos.

“La pandemia ha hecho que nuestros brazos se hayan extendido a través de las redes sociales, donde nuestros brazos son los de sus propios padres y familiares. Ha sido un reto muy grande, superarlo a través de nuevas alternativas digitales”.

Hasta la fecha señaló, que el resultado de la aplicación de estos cinco programas, ha sido positivo, en donde el contagio epidemiológico ha sido cero, sin síntomas de gripe, manteniéndose activos, sin perder su capacidad física, ni su condición respiratoria.

Después de tres años al frente de APAC, González Calvo considera que esto ha significado para ella la mejor oportunidad para ayudar a las personas, aportando sus conocimientos y experiencias a través de esta institución, aprendiendo también de los maestros y niños.

“APAC ha representado para mí, una prolongación de lo que yo ya venía haciendo en Cuba, una extensión de mi otra institución, donde he tenido otro crecimiento personal, porque todos los días aprendo algo nuevo, apoyando en todas las áreas de esta institución, compartiendo lo que sé con mi grupo de trabajo y papás”, resaltó la maestra.

¿Cómo ayudar a la APAC?

Si desea apoyar a esta institución para que siga atendiendo a esta población vulnerable, puede hacerlo a través de donaciones, ya sea en especie o en efectivo.

Lo que se necesita

Pañales Suavelastic etapa 5 y 6, así como para adulto Tena, en tallas chica, mediana y grande, además de alimentos no perecederos y despensas.

Si es en efectivo puede hacer su donativo a la cuenta 1160163890-4 de Scotiabank.

APAC está ubicada en bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena 1895, en el Desarrollo Urbano 3 Ríos. Teléfono (667) 716 1290 y 713 9654.