Apagarán restauranteros sus luces por altos precios en energía eléctrica

Libia Mariel López Quiroz, presidenta de la Canirac en Culiacán, informó que este jueves en todo el país apagarán las luces desde las 19:00 hasta las 21:00 horas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Por los altos costos de energía eléctrica en el sector restaurantero, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apagará las luces de todos los negocios de sus agremiados en el país, desde las 19:00 hasta las 21:00 horas, informó Libia Mariel López Quiroz.

La presidenta de la Canirac en Culiacán informó que este apagón se llevará a cabo en todo el país, ya que las tarifas en la energía eléctrica han aumentado hasta en un 300 por ciento en el actual gobierno.

“Es invitar a los restaurantes de aquí de Sinaloa y Culiacán a que apaguen sus luces de 7 a 9 de la noche, para poder hacer de esto un acto simbólico pero representativo, ya que las tarifas se han incrementado hasta en un 300 por ciento”, subrayó.

”Debido a las altas tarifas que se han ido presentando en los recibos recientemente en el sector restaurantero se toma esta la iniciativa, que ya se hizo en Veracruz el jueves pasado como tema de protesta, donde fueron más de 100 restaurantes que se sumaron, y lo estamos replicando ahorita a nivel nacional”.

López Quiroz destacó que los incrementos han sido demasiados, y que eso ha golpeado en los bolsillos al sector restaurantero, es por eso que este jueves apagarán la luces por dos horas y se usarán velas dentro de todos los restaurantes afiliados a la Canirac.

“Los incrementos se han dado de manera sustancial en los recibos de la luz, entonces es como una medida, como de toma de protesta ante las altas tarifas que estamos teniendo y no es solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional”, lamentó.

Añadió que ya han tenido acercamiento con los senadores que representan a Sinaloa en el Congreso de la Unión, con la intención de que se puedan mejorar los precios en la energía, ya que el dejarlos igual tampoco es una solución.

“Hemos tenido pláticas con Rubén Rocha Moya e Imelda Castro de estos temas, y nos comentaban que no iba a ver ningún incremento de luz, pero si estamos hablando de que no va a ver incremento en este año, pues no van a bajar las tarifas que están actualmente”, compartió.