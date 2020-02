Apartan ya decenas de personas lugares para ver el primer desfile del Carnaval de MazatlÃ¡n

Apartan ya decenas de personas lugares para ver el primer desfile del Carnaval de Mazatlán

Se incrementa en las últimas horas cantidad de personas que apartan lugares en la Avenida del Mar, pese a que el viernes policías intentaron retirarlos

Belizario Reyes

22/02/2020 | 11:19 AM

MAZATLÁN._ Decenas de personas apartan ya lugares en el paseo costero para ver mañana por la tarde el primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Algunas personas consultadas manifestaron que están desde la noche del pasado miércoles apartando lugares en el malecón y otros más en el camellón central, pero sólo ayer viernes por la mañana personal de Oficialía Mayor del Ayuntamiento y de la Policía Municipal los trató de retirar y a algunos sí los retiró.

“Nos dijeron que no se podía apartar lugares, ni estar en la vía pública, solamente en el borde del malecón pero que no instaláramos sillas blancas ni carpas”, comentó una de las vecinas que ayer elementos de la Policía Municipal le dijeron que no podía estar en la vía pública.

“Pero es la vía pública”, les reviró la vecina de Mazatlán.

Durante la mañana de este sábado se ha incrementado la cantidad de personas que se encuentran ya en el malecón para apartar lugares para el desfile, están prácticamente desplegados con sombillas y algunas sillas plegables a lo largo de la Avenida del Mar, principalmente cerca de las avenidas Lola Beltrán y De los Deportes.

Esta mañana se vio a elementos de la Policía Municipal realizando recorridos de vigilancia por el paseo costero, pero sin retirar a quienes ya apartan lugares en el malecón.

Otros vecinos también dijeron que desde el pasado miércoles se están turnando con otros familiares para apartar lugares para el primer desfile y los policías les comentaron que sí pueden permanecer en el malecón, pero será a partir de las 12:00 horas del día cuando les permitirán instalar sillas blancas, siempre y cuando no sean para rentar.

Un vecino de este puerto, que al igual que los demás pidió no hacer público su nombre, manifestó que acude a apartar lugares principalmente para sus nietos, pues como son niños deben estar al frente para que lo vean bien.

“Uno como quiera parado ve bien”, continuó el personal consultado.

Expresó que cuando su familia acuda al desfile será después de comer y llevará ceviche y bebidas para esperar el evento.

El desfile comenzará a las 17:00 horas de mañana domingo desde el Paseo Olas Altas hasta la Avenida Rafael Buelna.