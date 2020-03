Apasionada de su profesiÃ³n

"Héroes" anónimos

Apasionada de su profesión

En 2006, María Isabel Ramírez Martínez ingresa a Cruz Roja Culiacán para servir a la sociedad

Margarita Valdez

Culiacán._ Motivada por el interés de crecer como persona y ocupar su tiempo en actividades en pro de la sociedad, María Isabel Ramírez Martínez ingresó a Cruz Roja Mexicana en 2006.

Su horario es de 7:45 a 14:00 horas, tiempo en el que auxilia a quien así lo requiere a bordo de la ambulancia.

"Cuando entré lo único que quería era hacer algo diferente, algo que me permitiera estar ocupada, y cuando menos pensé me enamoré de lo que hago, ayudar a la gente en cualquiera de sus formas, no solo en la ambulancia", compartió.

Cruz Roja Culiacán le permite hacer lo que más le gusta, salvar vidas.

Socorrista de corazón

Su labor no termina en las funciones que desempeña sobre el vehículo, la llena de satisfacción repartir ayuda, escuchar a los pacientes y además es gerente en un restaurante y trabaja para una empresa de ambulancias.

"Me gusta entregar ayuda humanitaria cuando hay desastres o simplemente entregar un poco de pan y escuchar a la gente cuando tiene problemas en los hospitales, aquí puedes hacer todo eso. Es muy multidisciplinaria la Cruz Roja y eso me permite desarrollarme como persona".

Prevenir, salva vidas

La Técnico en Urgencias Médicas ha recibido distinciones por el amor que le imprime a su trabajo, como ser nombrada Socorrista del Año y Voluntario del Año en 2015, mismo año en el que también obtuvo la Medalla por Perseverancia a la Labor Humanitaria de 5 años.

"Invito a que se capaciten en primeros auxilios para que puedan ser el primer respondiente. A veces, esos 15 minutos que hacemos de camino, pueden ser fundamentales en la vida de quien más quieres, y eso hace la diferencia. Es importante seguir las recomendaciones que nos hacen, porque prevenir también salva vidas".