Apenas una quinta parte del priismo elegirÃ¡ al relevo nacional

Apenas una quinta parte del priismo elegirá al relevo nacional

En Sinaloa serán instaladas sólo el 5 por ciento de las casillas en toda la entidad, y representará para algunos militantes tener que trasladarse hasta otras comunidades para ir a votar

Karen Bravo

Sólo el 20 por ciento de los militantes priistas en Sinaloa acudirá este domingo a las urnas para elegir al nuevo dirigente nacional, expuso Jesús Valdés Palazuelos.

A nivel nacional, el pronóstico asciende al 10 por ciento de la participación en los comicios, dijo el dirigente estatal.

En toda la entidad serán instaladas 229 receptoras con 19 contiguas, para que acudan a votar los 328 mil militantes priistas, detalló Valdés Palazuelos.

“La Comisión Nacional de Procesos Internos no nos aceptó a ningún estado la organización de los seccionales en torno a cada mesa receptora que más o menos oscila entre 1 mil 500 empadronados, desgraciadamente lo hicieron allá en un escritorio”, lamentó el dirigente.

“No tenemos la capacidad económica para tener el 100 por ciento de las casillas como normalmente se hace en todas las elecciones, hoy sólo tenemos el cinco por ciento de las 4 mil 800 casillas más o menos que se instalan en Sinaloa”, dijo.

Las casillas estarán muy distanciadas e incluso en algunas secciones los militantes tendrán que trasladarse a otras comunidades para poder votar.

“No hubo spot de radio, no hubo spot de tele, hay poca realmente información de los candidatos, solo a través de redes sociales reuniones que se han hecho en colonias, por ejidos y eso no es popular, no es masivo”, detalló Valdés.

Los comicios se llevarán a cabo el domingo 11 de agosto de 9:00 a 17:00 horas.

Los candidatos que aspiran a dirigir a nivel nacional al PRI son la yucateca Ivonne Ortega Pacheco, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas y la veracruzana Lorena Piñón Rivera.