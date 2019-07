Apenas y logra quÃ³rum asociaciÃ³n de Felipe CalderÃ³n y Margarita Zavala en CuliacÃ¡n

México Libre

Apenas y logra quórum asociación de Felipe Calderón y Margarita Zavala en Culiacán

Margarita Zavala Gómez del Campo estuvo en la capital sinaloense para encabezar la primera asamblea distrital en Culiacán por el distrito 5. Para lograr quórum eran necesarias 300 personas; con acarreo y faltando 10 minutos para el límite, apenas lograron juntar a 312

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Con el tiempo en contra, Margarita Zavala del Campo, ex candidata a la Presidencia de México por la vía independiente y su equipo, lograron el quórum necesario para llevar a cabo la primera asamblea de México Libre en Culiacán, asociación que busca convertirse en partido político.

La esposa de Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, estuvo presente en la capital del Estado para llevar a cabo la primera asamblea de México Libre por el Distrito 5, así como en Culiacán, en otras ciudades del país también realizaron sus respectivas asambleas.

En Culiacán les costó trabajo juntar a las 300 personas que se necesitaban para completar el quórum para realizar la asamblea distrital, con todo y que utilizaron camiones para acarrear gente, a falta de 10 minutos requerían de 10 personas para poder alcanzar las 300, sin embargo al final lograron juntar 312 afiliados.

Desde las 9:00 horas comenzaron a llegar las primeras personas al Hyatt, tenían dos horas para poder afiliar más de 300 personas, en varias ocasiones con micrófono en mano, integrantes de México Libre, así como la esposa de Felipe Calderón, llamaban a los asistentes que avisaran a sus familias para llegar al quórum necesario, mismo que se logró faltando 5 minutos para el límite de afiliaciones. Al llegar a la meta comenzó la primera asamblea distrital de México libre en Sinaloa.

Margarita Zavala platicó a los medios de comunicación que México Libre es un espacio que busca darle voz a la ciudadanía que quiere participar en la vida pública y política del país.

“México libre lo estamos haciendo porque es necesario que haya nuevos partidos políticos, nuevas alternativas para mucha gente que por primera vez empieza a participar, ya sea porque sea la primera vez que decide hacer algo en política, o porque por algunas razones no pudieron entrar a los partidos políticos en los otros partidos”, explicó.

“No es contra nadie, pero sí es necesario en un país que requiere de mayor participación y mayor compromiso de los ciudadanos en relación con determinados valores que muchos de nosotros manejamos. Por su puesto que además de ser necesario, pues no hay alternativa, ahora sí que a mí no me cuentan con lo de las candidaturas independientes, sé muy bien que lo que necesitamos es organizarnos”, agregó.

La esposa de Felipe Calderón, señaló que es de vital importancia llegar a los afiliados necesarios para formalizar el partido político que está promoviendo, dado que de no ser así, no podrán intentarlo hasta el 2025.

“Es urgente porque si no se hace este año un nuevo partido político, la próxima vez que lo podemos hacer es hasta el 2025, así que yo le pido a los ciudadanos, a los sinaloenses, que vean en esto una oportunidad, pero también una urgencia de responderle a México”, indicó.

“Necesitamos más de 300 en cada asamblea distrital, que son 300 distritos, y necesitamos más de 240 mil afiliaciones vía la App (para formalizar el partido)”, subrayó.