API y hoteles adeudan impuestos al Gobierno de MazatlÃ¡n

API y hoteles adeudan impuestos al Gobierno de Mazatlán

Hoteleros justifican la falta de limpieza de playas para no pagar dicha contribución

Fernanda Magallanes

La Administración Portuaria Integral de Mazatlán y algunos hoteles de la zona de playa adeudan al Gobierno municipal el impuesto de Zona Federal Marítimo Terrestre, lo que significa que se han dejado de recabar millones de pesos, anunció Javier Alarcón Lizárraga.

El tesorero mencionó que la anterior administración dejó un convenio con la API para reducir su adeudo de 14 millones de pesos, a $9 millones, pero aún se negocia el pago.

“Se están dejando de recabar millones y millones de pesos por Zofemat, la API una de ellas, tengo un convenio de ellos con la anterior Dirección de Ingresos de 14 millones de pesos, se estaba arreglando que fueran entre 8 y 9 millones de pesos, andamos en negociación, ojalá”, declaró.

Dijo desconocer cuántos hoteles están amparados para no pagar el impuesto de Zofemat.

Alarcón Lizárra dijo que los hoteleros morosos justifican su no pago por la falta de limpieza de las playas, y el poco mantenimiento antes de la creación de la Operadora y Administradora de Playas.

“En la cuestión de la zona federal, ellos argumentan que porque las playas no están limpias, que no tienen el cuidado, pidieron una Operadora de Playas y se constituyó en agosto, pero no hemos visto resultados, en cambio, sí estamos gastando presupuesto con esta paramunicipal, y no están conformes con el servicio que está prestando esta paramunicipal, porque el pago no ha llegado”, comentó.

“Los hoteleros no dudo que se hayan amaparado, ya veremos con el cuerpo jurídico para que se haga la cobranza correspondiente y que acudan a pagar”, continuó.

De los pocos que han aportado pagos por el uso de zonas federales, es la Comisión Federal de Electricidad, con 345 mil pesos.