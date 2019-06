Aplican bodegas descuentos salvajes a productores: ComitÃ© campesino

Aplican bodegas descuentos salvajes a productores: Comité campesino

Alfredo Rosales Gámez señala que hasta 500 pesos por tonelada les pretenden descontar a los maiceros en las liquidaciones de sus cosechas, por conceptos de servicios y comercialización

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Bodegas como Jova y PURP están aplicando descuentos salvajes de hasta 500 pesos por tonelada a los productores de maíz que les entregaron sus cosechas, señaló Alfredo Rosales Gámez.

El presidente del Comité Municipal Campesino 8 de Guasave llamó a los productores a no firmar las liquidaciones de sus cosechas y acercarse ante este organismo para demandar a las bodegas que están recurriendo a esos descuentos que son ilegales.

“Estamos muy preocupados por los productores, porque a partir del día de ayer empezaron a llegar con quejas muy dolidas de los cobros tan salvajes que se le están aplicando en las bodegas, estamos hablando de Jova y PURP, (que les descuenta) 335 a 350 por servicios y comercialización, es algo injusto”, comentó.

El dirigente agrícola indicó que tienen por el momento 12 expedientes de productores en los cuales están buscando la forma de entablar conversación directamente con las empresas acopiadoras para que desistan de esta práctica o de lo contrario van a demandar.

“Traemos abogados en cada una de las organizaciones y vamos a empezar a demandar, no es posible que ahorita que todavía no hemos terminado el total de la cosecha y no tenemos la certidumbre de la recuperación de los 4 mil 150 pesos a aquellos que se les pagaron 3 mil 500-3 mil 600 pesos, que fueron las primeras contrataciones, sin saber dónde va estar el pago del próximo apoyo, nos estén descontando hasta 500 pesos por tonelada”, subrayó.

Rosales Gámez manifestó que el miércoles en Jova estaban obligando a los productores que firmaran porque era la única condición para las liquidaciones.

“No firmen, vamos a ir contra esas bodegas, vamos a recabar documentación y la vamos a presentar ante Aserca, si lo dijo el Secretario de Agricultura que no tenían que hacer esos cobros las bodegas les vamos a llevar las demandas a ellos para que actúen como tengan que hacerlo”, aseveró.

Después de la lucha por garantizar la contratación del total del maíz producido en Guasave, ahora se estarán concentrando en que las bodegas no quieran abusar de los productores con este tipo de cobros abusivos, indicó.