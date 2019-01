AplicarÃ¡n la ley contra sindicalizados en paro, advierte Oficial Mayor de Guasave

Aplicarán la ley contra sindicalizados en paro, advierte Oficial Mayor de Guasave

Se les descontarán dos días de sueldo a los 363 trabajadores del Stasag que no se han presentado a trabajar y además si acumulan una tercera falta pueden ser dados de baja

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Ayuntamiento de Guasave aplicará la ley contra los trabajadores sindicalizados que suman dos días en paro laboral, por lo que se les descontarán dos días de sueldo y en caso de acumular una tercera falta se analizará darlos de baja, comentó Jorge Humberto Hernández Escobedo.

El Oficial Mayor de la Comuna detalló que el miércoles se levantaron actas administrativas a los 363 sindicalizados que no se presentaron a laborar a sus respectivos puestos y lo mismo procedería este jueves, para después enviar esa información a Recursos Humanos para que se hagan los descuentos respectivos en la próxima quincena.

“Va a ser a todo el personal sindicalizado que no ha trabajado, hoy también se van a levantar actas administrativas para después pasar el descuento por el día no laborado. Son 363 empleados que no se están presentando a trabajar”, manifestó.

“Nosotros vamos a seguir levantando actas para dejar evidencia y si no se presentan a trabajar sería todo conforme a la ley, que marca ciertos días de tolerancia y el día que no se presenten a laborar, día que se les va a descontar”.

En caso de que acumulen una tercera falta, el funcionario municipal indicó que analizarán si procede la baja o verán qué decisión tomar, pero seguirán aplicando lo que marca la ley.

Hernández Escobedo subrayó que no buscarían el diálogo con el sindicato porque la postura de ambas partes es muy clara y no son coincidentes.

“El líder sindical está haciendo mal las cosas, las exigencias que ellos tienen se nos hacen injustas, sabemos la política de austeridad que está manejando y que viene desde la Presidencia nacional y sentimos que los tiempos no están para las exigencias que ellos están pidiendo”, aseveró.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento agregó que el aumento del 16 por ciento al salario que exige el sindicato es un punto que se negociará, pero en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo que se realizará en marzo.

Señaló que en esa misma revisión irán por la eliminación de muchos privilegios que son exagerados y que abonan a la crisis del Ayuntamiento.

“Sabemos que ellos, sobre todo los líderes, tienen beneficios exagerados, simplemente por ahí estuvimos sacando cuentas y entre alrededor de 10 personas representan a la quincena más de 380 mil pesos y que no están laborando directamente en algún puesto, y como este tipo de beneficios son muchos, entonces, son muchas cosas que se tienen que poner sobre la mesa y creemos que el líder está manejando las cosas mal, sí se tiene que negociar, pero estos no son los medios”, recalcó.

El funcionario municipal agregó que están listos ante un estallido de huelga que está previsto para el lunes próximo, tratando de que no se vean afectados los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite o en la prestación de servicios públicos.