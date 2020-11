Aportará Gobierno de Mazatlán servicios a fraccionamiento para desplazados

Construirán redes de drenaje, agua potable, electrificación, corte de calles y un tanque elevado, informa Tonatiu Guerra Martínez

Alma Soto

El Gobierno de Mazatlán aplicará recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para la introducción de redes de drenaje, agua potable, electrificación y corte de las calles para la primera etapa del fraccionamiento que se construye para los desplazados por la violencia, informó Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social Municipal.

Además, dijo, se incluyó un tanque elevado con el que se dotará de agua a Alborada, Palmares y al nuevo fraccionamiento, en beneficio de unas 3 mil familias que hoy tienen desabasto, que se hará con recursos del Fondo de la Infraestructura Social para las Entidades, FISE, y que ya fue licitado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

Comentó que en cuanto la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, que es la responsable del proyecto, les entreguen la traza de las calles, el Municipio empezará la introducción de las tuberías para los servicios.

En total, la inversión en la primera etapa del fraccionamiento para desplazados será de 28 millones de pesos, en el que se incluyen los 10 millones de pesos que costó el terreno para las 350 viviendas que se destinarán a ese sector de la población.

“Tenemos que acabar las obras básicas este año, necesitamos que se hagan los cortes de caja de los terrenos, la delimitación, las viviendas y luego metemos las redes, a nosotros nos gustaría que ellos terminaran las viviendas para meter las redes, porque si no, metemos redes, metemos todo y no tenemos casas, por cuestiones normativas van a decir que Tonatiu hizo una inversión y no hay casas”, señaló.

Guerra Martínez comentó que la construcción de la vivienda corresponde al Gobierno del Estado, por lo que el Municipio está a la espera de que las hagan para empezar la introducción de los servicios.