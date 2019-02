EVENTOS

Apostaron a eventos con fines electoreros, critica Graciela Domínguez

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que el Isic no debe estar exento de auditorías porque pertenece al Ejecutivo

Karen Bravo

El Gobierno le apostó a los eventos masivos que endeudaron al ISIC con fines electoreros, criticó Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En el 2018 el Gobierno del Estado a través del Isic realizó diversos conciertos masivos en la entidad, mismos que fueron criticados por la misma ciudadanía ya que se trataba de un año electoral.

Ante las evidencias expuestas el Isic deberá ser revisado de manera más detallada, informó.

"El programa de auditorías del 2018 apenas se está presentando a la Comisión de Fiscalización pero siendo el Isic parte del Ejecutivo Estatal debe ser un área que no debe estar exenta a las auditorías", dijo.

Desde el anuncio de los eventos, algunos sectores se manifestaron en contra de ellos y los cuestionó, incluso pidieron la cancelación, detalló la Diputada.

Criticó Domínguez Nava que no haya un manejo adecuado en política cultural por parte del Gobierno del Estado.

"Consideramos que es muy posible que se le apostó a hacer este tipo de actividades aun cuando esto significara la posibilidad de endeudamiento con una razón electorera, es lo más seguro", dijo.

Durante el 2018 el gasto del Isic se disparó un 22 por cierto, y en los dos primeros años del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el Instituto gastó 414 millones 47 mil 801 pesos.

"No hubo una inversión responsable, no puedes gastar más de lo que tienes, sobre todo en temas donde la cultura puedes acercarla a la ciudadanía sin tener que derrochar tantos recursos y recursos que no los tienes", señaló.

"Esto huele a que aun con ese conocimiento de no tener recursos lo que se priorizó fue hacer eventos que llevaran un tinte más electoral masivo para dar un espectáculo más allá de buscar un equilibrio en las finanzas", añadió.

Todo el derroche financiero en eventos masivos que se intensificaron el año pasado, tenían como fin impactar en las urnas, reiteró la Diputada.

"Había ahí seguramente un efecto electoral lo que se buscaba más que pensando en un equilibrio de una política cultural que también pueda estar respetando las finanzas públicas y que no esté llevando al Instituto a un endeudamiento", expresó.