Apoya Estrada Ferreiro que haya mÃ¡s militares en CuliacÃ¡n

SEGURIDAD

Apoya Estrada Ferreiro que haya más militares en Culiacán

El Alcalde señaló que ante la insuficiencia de elementos policiacos municipales es necesario que los soldados coadyuven esfuerzos

Antonio Olazábal

Con la intención de bajar los índices de inseguridad en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se dijo a favor de la incursión de más militares en la ciudad.

Luego del fuerte despliegue militar en el desfile de hoy, y de la inauguración del Sauz ayer, dónde de 3 mil 500 soldados estarán de planta en el Estado, el Alcalde de Culiacán mencionó que ve positivo que más elementos castrenses vigilen la ciudad.

- ¿Ve bien que haya más militares en las calles de Culiacán?

Por supuesto que sí, más seguridad para todos, va a haber seguridad, nos vamos a coordinar con ellos.

El Alcalde explicó que por el momento desconoce el número de soldados que se quedarán para vigilar Culiacán, sin embargo espera que con la inauguración de la base militar, la violencia disminuya.

"No tenemos el número, son 3 mil 500 los que están aquí, no sé cómo los distribuya el ejército, si por Municipio, regiones, por zona, no sé", mencionó.

- ¿Aún no sabe cómo se van a coordinar con las policías municipales?

No, pero va a haber coordinación sin duda, los ocupamos.

- ¿Van a continuar algunos en patrullas con policías municipales?

Eso lo determinan los operativos, yo no puedo sugerir eso porque no soy experto en eso, pero se tiene que hacer lo que la norma establece, incluso no es un capricho de un comandante, es de acuerdo con la norma.

Redoblarán vigilancia en bancos por fechas decembrinas, afirma Alcalde de Culiacán

Dado que vienen fechas en las que se les paga el aguinaldo a los trabajadores, y por ende repuntan los robos afuera de los bancos, el Municipio redoblará la vigilancia, compartió Jesús Estrada Ferreiro.

Cuestionado luego de que ayer se reportó el robo de un banco, el Alcalde mencionó que buscará una reunión con los gerentes de los bancos para que se redoblen esfuerzos en las sucursales para redoblar la vigilancia.

"Estamos trabajando en eso por las fechas que se avecinan, y vamos a girar instrucciones para que se tomen las precauciones debidas, sobre todo los bancos, centros comerciales. Vamos a reunirnos con los gerentes de los bancos para pedirles que extremen precauciones internas, y que reporten cualquier persona que incumpla con la normatividad de no usar cachucha, lentes oscuros, celulares", compartió.

- ¿Van a redoblar los esfuerzos en materia preventiva?

Sí, y espero que después de eso lo sigamos haciendo todos los días, no nada más cuando haya crisis.