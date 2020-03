Apoyan Alcaldes paro de mujeres... pero algunos regatean

Ayuntamientos como Ahome, Guasave, Navolato y Escuinapa han ofrecido el apoyo total al movimiento Un Día Sin Mujeres, que se realizará el 9 de marzo, pero otros como el de Culiacán y Mazatlán no están dispuestos a darle el día a las trabajadores de sus comunas

Noroeste / Redacción

El Movimiento Un Día Sin Mujeres o, como se conoce también, “El 9 Ninguna se Mueve”, ha sido retomado y apoyado en general en Sinaloa, pero en cuanto a los ayuntamientos, no todos los alcaldes se han querido sumar a él.

Esta iniciativa que promueven los colectivos femeninos del País, organismo ciudadanos y mujeres en general, como una forma de protesta ante la violencia creciente con su género y repudio a los feminicidios, consiste en que el 9 de marzo ninguna mujer salga a la calle, ni trabaje dentro de su casa, no compre nada ni tenga ninguna actividad, para así hacer sentir su importancia en la economía y desarrollo de México.

En Sinaloa, hay alcaldes y titulares dependencias que ya se pronunciaron por el apoyo total a que las mujeres se manifiestan de esa manera, con un paro nacional, y que por lo tanto no acudan a sus trabajos y no se les descontará el día, pero hay otros presidentes municipales, quienes aunque han señalado que respetan las manifestaciones de mujeres, tampoco están dispuestos a que falten a su trabajo ese día y no se les descuente.

Alcalde de Mazatlán respeta protesta de mujeres... pero no permitirá que dejen de laborar el 9 de marzo

En Ahome, las 680 mujeres que trabajan en el Ayuntamiento podrán ausentarse de sus labores el 9 de marzo sin que se les descuente el día.

Aunque el anuncio fue hecho por regidoras y funcionarias, no por el Presidente Municipal, informaron que el Municipio se une al movimiento “El 9 Ninguna se Mueve” en protesta contra la violencia de género y los feminicidios.

En Escuinapa, las mujeres que trabajan en la administración pública tendrán la libertad de participar en el movimiento del 9 de marzo, informó el Alcalde, pero consideró que no es la solución al problema de violencia que padecen las mujeres.

“Como municipio respetamos la convocatoria del 9 de marzo, de que las mujeres que no quieran trabajar, que así lo deseen, no trabajen y se respetará, no se les descontará el día, pero considero que no es la solución al problema de violencia”, dijo el Alcalde escuinapense, Emmett Soto Grave.

En Guasave, la Alcaldesa Aurelia Leal López confirmó que el Ayuntamiento se sumará a este paro nacional que nació como exigencia de justicia por las mujeres y niñas que han sido asesinadas y la violencia que está impactando este género.

No se le puede dar el día a nadie: Estrada Ferreiro sobre el 9 de marzo

En Navolato, el Alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, dio a conocer que se suma y apoya totalmente la iniciativa y refrendó todo su apoyo al personal femenino que labora en el Ayuntamiento que desee unirse a este paro nacional.

“De parte nuestra, todas las mujeres tienen el respaldo, la autorización y las garantías en su seguridad laboral para que no se les descuente el día a quienes deseen participar en este movimiento nacional, pero quien desee venir a trabajar, también lo puede hacer, porque no se le puede prohibir que no lo hagan”, dijo el Mandatario.

Y los que no...

En Culiacán, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que el 9 de marzo no se le puede dar día a ninguna mujer en el Ayuntamiento de Culiacán.

Cuestionado sobre si la Comuna apoyaría dicho movimiento, dijo que no, y que si alguien quería faltar a trabajar, lo haría ateniéndose a las consecuencias.

“No se le puede dar el día a nadie... cada quien es libre de ir o no ir a trabajar con las consecuencias que eso pueda tener, si es una cosa necesaria, que vaya, si no, pues para qué van. El Ayuntamiento no es una empresa privada, y el presupuesto es del pueblo, si la gente no trabaja va a tener problemas con la administración, la gente va a ir a un servicio y no va a tener servicio”, señaló.

El Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que respeta y admira a quienes se manifiestan, pero no se dará el día libre a las mujeres en la Comuna.

“Los apoyamos porque venimos también de un movimiento social, siempre y cuando no dañen a terceros”, declaró Benítez Torres.

Pero de ahí a darle el día libre a las mujeres, pues no, dijo, todo mundo tiene que trabajar.