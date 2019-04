ApoyarÃ¡ Club de Leones y DIF a personas con alguna discapacidad auditiva

Apoyará Club de Leones y DIF a personas con alguna discapacidad auditiva

El 6 y 7 de abril se entregarán aparatos auditivos a las personas que los requieran, el costo normal de estos artefactos es de 20 mil pesos, sin embargo tendrán un costo de 3 mil 300

Antonio Olazábal

El Club de Leones en coordinación con el Sistema DIF Municipal apoyará a personas con alguna discapacidad auditiva el 6 y 7 de abril.

Jesús Ernesto Flores Díaz, presidente del Club de Leones mencionó que a las personas que padezcan de algún nivel de sordera se les realizará una valoración audiométrica para así ofrecerles un auxiliar auditivo, el cual maximiza las ondas sonoras para que el paciente pueda escuchar.

“Esta actividad que traemos inicialmente lava los oídos, posteriormente se pasa a lo que es la audiometría por parte de elementos que vienen de Tamaulipas, posteriormente se hace la valoración de esa audiometría, para ver qué tanta pérdida auditiva tiene el paciente”, señaló.

“Después de esta valoración se pasa a lo que es la fabricación de moldes, donde se hacen a la medida para que no haya entradas de aire o de sonidos, se hace exactamente el molde a la medida, y por último se pasa a la colocación del auxiliar, y después se les da una plática de cómo llevar el mantenimiento de estos auxiliares”, agregó.

Esta es la quinta ocasión en la que se lleva a cabo este tipo de programas por parte del Club de Leones en coordinación con el DIF Municipal, y se llevará a cabo en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Culiacán a partir de las 9:00 horas.

“Estos auxiliares son 100 por ciento digitales, tecnología alemana y para todas las edades, desde bebecitos, niños, hasta personas de la tercera edad, inclusive se manejan tres tipos de auxiliares, pequeños, medianos y grandes; que son para sordera moderada, profunda y severa”, explicó.

Las personas que estén interesadas en obtener un aparato auditivo deberán comunicarse al 6673-29-62-59, 6671-17-29-90 y 6671 17-07-75. Explicó que el costo será de 3 mil 300 pesos, y no hay un número definido de aparatos disponibles, por lo que invitaron a todos los interesados a llamar para apartar su auxiliar.

“El costo de los aparatos oscilan entre los 16 mil y 20 mil pesos , tanto el auxiliar,como todo lo que es el programa, lo que es el servicio de limpieza, audiometrías, fabricación; pero Club de Leones lo que hace es que los trae a un costo muy accesible”, detalló.

“Por ahí dicen algunos especialistas que lo que no te cuesta no lo valoran, hay ocasiones que nosotros proporcionamos algún beneficio, las personas tan a gusto que se sienten con el auxiliar, que se meten a bañar, se meten a nadar con él, la verdad no son sumergibles”, subrayó.