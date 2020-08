Apoyaré al Químico Benítez si resulta ser candidato a Gobernador por Morena: Estrada Ferreiro

El Presidente de Culiacán aclaró no estar en contra de las aspiraciones de su homólogo mazatleco que en diversas ocasiones ha admitido su interés por gobernar en Sinaloa

Belem Angulo

12/08/2020 | 12:35 AM

El Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifestó su respaldo a la decisión que se tome al interior de Morena en cuanto al candidato por la Gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones de 2021, incluyendo al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

- ¿En caso de que Benítez Torres sea candidato a la Gubernatura por Morena, usted lo apoyaría?

- Por supuesto que sí, claro. Tiene que nominar el partido, no yo.

"Si es Juan Pérez, a ese voy a apoyar. Mi compromiso es ese, trabajar por un proyecto de nación, no por un proyecto mío", dijo.

Aclaró no estar en contra de las aspiraciones del mandatario mazatleco que en diversas ocasiones ha admitido su interés por ser gobernador la entidad.

"El Químico ha hecho comentarios afortunados donde nos implica a Rocha Moya y a mí, no tenemos ninguna relación Rocha Moya y yo de un complot o un acuerdo para perjudicarlo a él, y si él anda en campaña, pues es su problema y su responsabilidad, yo no puedo impedírselo", comentó.

En relación con la clausura de cuatro espectaculares de la ciudad de Mazatlán, instalados de manera irregular en Culiacán, Estrada Ferreiro se deslindó de un posible sabotaje político contra Benítez Torres.

"Los inspectores (del Ayuntamiento de Culiacán) actuaron, simplemente considerando que los espectaculares no tenían permiso oficial, que no estaban pagados los derechos en lugares indebidos, se sancionó al responsable, no a Mazatlán ni al Químico Benítez", explicó.

En los cuatro anuncios se destacan obras recién realizadas por el Gobierno de Mazatlán, que de acuerdo con el primer edil de Culiacán se ha rumorado que corresponden a una posible campaña en beneficio del Presidente municipal del puerto.

"Pero de ahí a que venga a promover a Culiacán la campaña, dice él de turismo para Mazatlán, pero mucha gente dice que disfraza una campaña política para él, yo no lo tomo en cuenta", comentó.

"No es una campaña contra el Químico Benítez, miente quien lo diga. No tengo nada en contra de él", añadió.