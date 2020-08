Apple amplía emisoras de radio musicales y lanza un programa con J Balvin

El gigante tecnológico Apple anunció el martes que amplía sus estaciones de radio en directo de una a tres y en la principal de ellas, Apple Music 1, tendrá varios programas dedicados a “celebrar” la música latina, entre ellos un show del artista colombiano J Balvin.

En una nota, la empresa con sede en Cupertino, California, informó que su estación emblemática, Beats 1, pasará a llamarse Apple Music 1 y ofrecerá otras dos: Apple Music Hits, con temas famosos de las décadas entre 1980 y 2000, y Apple Music Country, especializado en este género musical, difundió elcomercio.pe.

Apple Music 1, basada en el éxito cosechado por Beats 1 desde su apertura en 2015, “es el epicentro de la conversación sobre la cultura pop y la programación dirigida por artistas, y el destino global para artistas de todo el mundo para que estrenen música, hagan anuncios y hablen directamente a sus fans”.

En ese sentido, esta estación tendrá “varios contenidos que ponen de manifiesto el buen momento de la música latina en todo el mundo, como el nuevo programa de J Balvin y espacios tan queridos por los oyentes como ‘Dale Play! with Sandra Peña’ y ‘La Fórmula Radio con El Gurú”, destacó Apple.

En la emisora Apple Music Hits, los radioyentes podrá escuchar un catálogo de éxitos de varias décadas y también programas con artistas y presentadores conocidos que narran las historias de las canciones más populares, así como espacios exclusivos de los Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Alanis Morissette o Snoop Dogg, entre otros.

Por su parte, Apple Music Country tiene el objetivo de ser “una de las piedras angulares de la música country”, con locutores representativos del género y espacios exclusivos de más de una decena de artistas, desde Kelsea Ballerini o Dierks Bentley a Florida Georgia Line o Carrie Underwood.

Con las tres emisoras en directo, disponibles en 165 países, Apple Music enfrenta a rivales como Pandora o Spotify y busca proveer “una plataforma global para artistas de todos los géneros para que hablen, creen y compartan música con sus fans”, indicó su vicepresidente, Oliver Schusser.

