Apple TV anuncia 'Acapulco', nueva serie de Eugenio Derbez

Acapulco es una nueva serie cómica de Apple TV que contará con la participación del actor y humorista Eugenio Derbez, anunció este martes el gigante digital en un comunicado de prensa.

La producción estará ambientada a mediados de los años 80 y contará la historia de un joven que consigue un trabajo en el mejor hotel del paradisiaco Acapulco, aunque lo que parecía un empleo soñado pronto se convertirá en una serie de líos para el protagonista, detalló vanguardia.com.

Eugenio será el narrador de la serie, además de uno de sus productores, y aparecerá en pantalla como la versión presente del joven protagonista.

Feliz de estrenar serie con Apple TV / Apple TV, here we come! 👊🏼 https://t.co/B6xarC26hC