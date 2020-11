Apple TV+ lanza tráiler de especial de Navidad con Mariah Carey

Carey estará acompañada de artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Billy Eichner y Snoop Dogg, entre otros

Noroeste / Redacción

Mariah Carey, la reina de la música navideña, estrenó este viernes el adelanto de su especial de Navidad, cuyo estreno será en la plataforma de streaming Apple TV+.

Con el título “El especial mágico de Navidad de Mariah Carey”, el filme contará también con la participación de artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Billy Eichner y Snoop Dogg, entre otros, de acuerdo a informador.mx.

“Ante una crisis de alegría navideña, el Polo Norte sabe que solo hay una persona que puede salvar el día: la gran amiga de Santa, Mariah Carey”, destacó Apple en un comunicado.

El especial navideño tendrá una banda sonora completamente exclusiva, según adelantó Apple TV+, con el título “Oh, Santa!”, misma que estará disponible al momento de su estreno.

Se tiene previsto que el programa navideño se estrene en el servicio de streaming el próximo 4 de diciembre.

En 2019, Mariah Carey logró posicionarse en el primer lugar de la lista Billboard con su clásico tema “All i want for Christmas is you”, tras 25 años desde su lanzamiento. Por lo tanto, la cantante aprovechó la fama y modernizó el videoclip del tema.