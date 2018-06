Aproach y Putt - Noroeste

Columna

Aproach y Putt

FORE._ Muy buenos días, con saludos a todos nuestros estimados lectores, iniciamos nuestros comentarios de costumbre... aquí vamos...

Martín Narváez García

APAREJADO._ Dos torneos fueron anunciados para efectuarse el próximo fin de semana en los púnicos clubes de golf que funcionan como tales, ya sabemos que los dos restantes son negocio y en consecuencia, no tienen membresía con los cuales se pueda trabajar en las fechas de festejo...

CAMPESTRE._ Tal como ha sido la costumbre durante ya más de 60 años, el Club Campestre de Mazatlán dio a conocer su correspondiente convocatoria para la celebración del Día del Padre, toda una tradición en el club más vetusto del puerto.

En esta ocasión se dará cabida a tercias en dos categorías, la libre y padres e hijos.

Por lo que corresponde a la libre, podrán participar todos aquellos que formen equipo y que no tengan ninguna relación familiar entre todos, con sus correspondientes hándicaps al 25 por ciento.

Mientras tanto, en la padres e hijos podrán tomar parte activa los integrados con padres, abuelos, nietos e hijos en ambos sexos. Y tal como se ha hecho costumbre, se tendrá el formidable ambiente que prevalece en ese club y que ha dado como resultado que se tenga camaradería poco común.

El costo de inscripción por jugador es de 900 pesos, mientras que los júniors pagarán sólo 500.

Habrá premios para los ocupantes de los dos primeros sitios en la categoría libre y en la padres e hijos a los tres primeros.

Además, los consabidos O’Yes en los par tres.

Los premios se establecerán de acuerdo con el número de participantes, pero todo hace suponer que habrá más de 60 jugadores, es decir, 20 equipos sin mayor problema...

La salida será por escopetazo a la 1:30 de la tarde y al final habrá fiesta, comida, convivio y la entrega de los premios.

Los registros ya se encuentran abiertos en las oficinas del club con Paty o Agustín, pero en el caso de que un jugador no tenga equipo y desee jugar, se le integrará a uno de los que surgen sobre seguro...

EL CID._ Tres días después de que se dio a conocer la convocatoria del Campestre, nos llegó por correo electrónico la invitación para participar en el Torneo de El Cid, que se efectuará precisamente el mismo día, el sábado 16 de junio y casi a la misma hora, a la 1:00 de la tarde.

EL Cid celebrará igualmente a los padres golfistas con su tradicional torneo, éste en la modalidad de parejas en dos categorías, la amigos, integrada por amigo-amigo(a) y familia, integrada por padre-hijo o madre-hija, claro que se puede, así como abuelo-nieto, tío-sobrino, etc.

El costo de inscripción por jugador es de 500 pesos para los socios y 700 para los no socios con la modalidad de que los niños menores de 6 años participarán sin costo.

El escopetazo será a la 1:00 de la tarde y después de ello, un convivio con rifas y sorpresas en las instalaciones de la casa club.

Ya están abiertos los registros para los interesados, mismos que pueden hacerse en las oficinas del pro shop.

CERRAZÓN._ Una vez más, pero en este caso en Mazatlán, se otorga convocatoria para un evento el mismo día y prácticamente a la misma hora, algo que para nuestra manera de pensar no es correcto.

Mucho hemos insistido en que se forme un calendario de trabajo y que los eventos en los que pueden participar socios comunes, tratándose de cualquiera de los campos de golf, puedan estar presentes en todos, si así lo desean.

Tratamos de interceder para que alguno de los organizadores cediera a no juntar las fechas, pero no encontramos respuesta. Mi interés y el de muchos, está vigente, me gustaría apoyar a ambos clubes convocantes, sin embargo... se los dejamos a su conciencia... pero nada les cuesta...

Así la dejamos, por nuestra parte echaremos un volado... y hasta la semana próxima...