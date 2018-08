COLUMNA

APROACH Y PUTT

Listo el programa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos del deporte de los bastones…

LOS PEQUES.- La Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil programará para este año cuatro torneos, dos de ellos en la capital del estado y los dos restantes en Mazatlán y Los Mochis.

Ya estábamos preparados para iniciar las actividades este fin de mes en Mazatlán y ser sedes en dos ocasiones una vez más, pero al final de cuentas la situación geográfica de Culiacán, aunado a que ya tiene en funciones dos campos, hicieron que se tomara la decisión (no oficial hasta la fecha) de programar sólo cuatro eventos y la mitad de ellos en la capital del Estado.

Desde luego que esta decisión no afecta para nada el funcionamiento de la Gira, las intenciones de desarrollo son las mismas e incluso se ha notado mayor participación de niños y jóvenes en pos de conseguir la mejoría de su actividad deportiva favorita, en este caso el golf.

La primera de las fechas se realizará el próximo 30 de septiembre en las instalaciones de El Cid Resorts, la segunda en Culiacán, la tercera en Los Mochis y la última en Culiacán, de acuerdo con informaciones extraoficiales ya que tratamos de conseguir información oficial, pero hasta este momento no se nos ha confirmado.

Para nuestro gusto es una buena decisión, la culminación de la Gira sería en diciembre y así se tendría el tiempo suficiente para preparar las maletas rumbo al Regional que en esta ocasión le corresponde a Sonora. Eso por tratarse de un torneo itinerante, con sede transferible cada año y que el año pasado correspondió a Sinaloa, a Mazatlán en concreto.

Mientras tanto, los peques se alistan, en Los Mochis funciona positivamente la academia, al igual que en Culiacán con sus bemoles y en Mazatlán al ritmo que ya sabemos, con entrenamientos con los profesionales del Pacific Golf Center.

Al final de cuentas, de todas maneras nos preparamos para recibir a los peques de Sinaloa el próximo 30 de septiembre con sede Mazatlán en la apertura del Torneo 2018-2019.

Bienvenidos una vez más…

EL CID.- Recibimos la convocatoria para el desarrollo del torneo Anual de El Cid Resorts que se efectuará del 6 al 11 de noviembre.

Más de 4 millones de pesos habrán de repartirse entre los ganadores, si es que se consuman todas las premiaciones por aquello de los hole in one, consistentes en automóviles, bolsas en efectivo, artículos de golf que se reparten a través de rifas, shoot outs con millonaria premiación, etc.

Lo más importante es que la cita ya está programada, las inscripciones abiertas y se espera una afluencia de más de 200 jugadores que se disputarán estos interesantes premios.

Y como lo habíamos comentado con anterioridad, habrá interesantes cambios, que harán más atractiva la competencia y desde luego, la atención personalizada que es distintivo de este evento.

Por allá nos vemos…

LOS MOCHIS.- Otros que ya lanzaron su convocatoria son los dirigentes del Country de Los Mochis que se aprestan a efectuar su tradicional torneo anual y se efectuará la primera semana de octubre.

Tres automóviles a O’Yes y uno más en rifa, se irán “de a devis” para afortunados jugadores que dejen la pelota más cerca del hoyo en los pares tres, aunado al gran ambiente que caracteriza este tipo de torneos y que por tradición se aplica.

El costo de inscripción por jugador es de 7500 pesos, pero la verdad que vale la pena asistir.

También estamos apuntados para esa aventura.

Y nos encontramos aquí la semana próxima… Hasta luego…