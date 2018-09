COLUMNA

APROACH Y PUTT

La Gira Sinaloa, confirmada

Martín Narváez García

FORE._ Muy buenos días estimados lectores, por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos del deporte de los bastones...

LOS PEQUES._ Confirmado, la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil programará para este año cuatro torneos, dos de ellos en la capital del estado y los dos restantes en Mazatlán y Los Mochis.

Las fechas ya fueron definidas de la siguiente manera:

La primera etapa será en Mazatlán, del 21 al 23 de septiembre, la segunda etapa en Los Mochis, del 9 al 11 de noviembre, y la tercera etapa en Culiacán en el Country, del 20 de noviembre al 2 de diciembre, y en el mismo Culiacán la cuarta etapa, en La Primavera, del 18 al 20 de enero de 2019.

La etapa regional se efectuará este año en Tijuana, del 22 al 24 de febrero, y el interzonas en Guadalajara, del 13 al 16 de abril.

Desde luego que esta decisión no afecta para nada el funcionamiento de la Gira, las intenciones de desarrollo son las mismas e incluso se ha notado mayor participación de niños y jóvenes en pos de conseguir la mejoría de su actividad deportiva favorita, en este caso el golf.

Para nuestro gusto es una buena decisión, la culminación de la Gira sería a mediados de enero y así se tendría el tiempo suficiente para preparar las maletas rumbo al Regional, que en esta ocasión se efectuará en Tijuana, del 22 al 24 de febrero, aunque para nuestras cuentas le correspondía a Sonora. Pero puede ser que haya incidido en la decisión de saltarse a Sonora en virtud de que la primera ocasión que lo celebraron se presentaron bastantes problemas de logística.

Mientras tanto, los peques se alistan, en Los Mochis funciona positivamente la academia, al igual que en Culiacán con sus bemoles y en Mazatlán al ritmo que ya sabemos, con entrenamientos con los profesionales del Pacific Golf Center.

Al final de cuentas, de todas maneras nos preparamos para recibir a los peques de Sinaloa el próximo 21 de septiembre con sede Mazatlán en la apertura del Torneo 2018-2019.

Bienvenidos una vez más...

LOS MOCHIS._ Los dirigentes del Country de Los Mochis ya se aprestan a efectuar su tradicional torneo anual y se efectuará la primera semana de octubre, precisamente del 5 al 7.

Tres automóviles a O’Yes y uno más en rifa, se irán “de a devis” para afortunados jugadores que dejen la pelota más cerca del hoyo en los pares tres, aunado al gran ambiente que caracteriza este tipo de torneos y que por tradición se aplica.

El costo de inscripción por jugador es de 7 mil 500 pesos, pero la verdad que vale la pena asistir.

Desde luego que estamos apuntados para esa aventura.

HOLE IN ONE._ Fuimos testigos de la realización de un hole in one, el domingo anterior en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán.

Como ya habíamos terminado nuestra ronda acostumbrada, andábamos de mirones y pudimos ser testigos del mencionado, esta ocasión a cargo de Félix Rochín, quien realizaba su ronda en compañía de Matías Garzón, Jorge Castro, Fernando Blancarte, Rodolfo García y Juan Aguirre.

No fue un portento de tiro, la pelota salió disparada totalmente “topeada” casi al ras del piso, aterrizó poco antes del green, impactó de lleno el asta bandera, botó hacia arriba y al caer, después de otro bote con efecto, se depositó en el hoyo.

Nadie lo creía por la calidad del disparo, pero al final de cuentas, el hoyo 14 del Campestre fue escenario para el segundo hoyo en uno de mi partner Félix.

Desde luego que se festejó cual debe... Felicidades partner...

Y hasta aquí, nos encontraremos de nuevo la semana próxima...