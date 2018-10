COLUMNA

APROACH Y PUTT

Torneo Anual

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, continuamos con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro mundillo golfista con nuestros mejores deseos de que todos, absolutamente todos, tengan una semana feliz aunque por los pronósticos meteorológicos, se augura lluviosa…

NOTICIAS procedentes de Los Mochis en relación al desarrollo del Torneo Anual no son muy agradables respecto a su realización.

Como ustedes ya saben, el evento se efectuaría del 5 al 7 de octubre, pero por cuestiones de una tormenta atípica y de formación en el Golfo de California se presentaron intensas lluvias que dejaron el campo inhabilitado, inundado es la palabra. Por ello, fue pospuesto para el 19, 20 y 21 de este mismo mes, pero como no ha cesado de llover, hay augurios de una nueva fecha o finalmente, de una posible cancelación. Pero ¿para cuándo? Se pone complicado el asunto puesto que el 27 se tiene en programa la realización de un torneo en el Campestre de Mazatlán y casi tengo la certeza de que en el Country de Culiacán habrá más eventos, independientemente de que en el mismo Los Mochis se utiliza el campo en torneos con mucha frecuencia.

Nosotros ya tenemos las maletas listas para realizar el viaje a Mochis, pero…. No adelantemos malos augurios y esperemos que finalmente se dé luz verde con la venia de Tláloc para al desarrollo de esta interesante justa que tiene una buena lista de premios por repartir, entre ellos, cuatro automóviles que se van “a chaleco”. Ah, y aparte de ello, el torneo está al tope y no son pocos los mazatlecos que haremos el viaje… Ojalá…

A PROPOSITO del Torneo del Campestre, nos llegó la invitación para la celebración del ya tradicional Torneo en beneficio de la organización Floreser, programado para el domingo 27 de octubre y bajo el esquema de competencia por equipos de tres jugadores.

El sistema de juego que se señala es ago-gó y en el que se integrarán equipos con jugadores con una sumatoria de 30 golpes como mínimo y en el que no podrán asociarse dos jugadores con hándicaps de 0 a 7. El costo de inscripción por jugador será de 2 mil pesos y entre los premios a repartir entre los ganadores destaca uno de 5 mil pesos para el hole in one además de los ya infaltables O’Yes y multitud de rifas…

Los dineros que se obtengan serán destinados a la Fundación Floreser, misma que sostiene una casa en donde se recibe a jovencitas víctimas de la violencia. Para más información con Agustín o Paty en el Campestre al teléfono 980-1570…

LOS CULICHIS.- El Comité de Torneos y autoridades del Country han desplegado una campaña telefónica para invitar a los mazatlecos para su Torneo Anual. Como ya lo dimos a conocer aquí, se ha orquestado un boicot atribuido a Jorge Herrera para frenar la participación de jugadores porteños en el gran torneo anual. Los previos han señalado al mencionado como el artífice, a quien en su momento en la premiación del año pasado, lo invitamos a hacer las cosas como se deberían, incluso por la vía legal para recuperar un premio legítimo. Con gritos e insultos no se consigue, les comenté, hay que hacer las cosas bien y todo parece indicar que no lo hicieron o la vía no fue la adecuada.

Tratamos de conseguir una entrevista con Jorge para comentar al respecto, pero no ha sido posible.

Por nuestra parte hicimos en su momento lo que consideramos justo, le dimos la razón por ese “atropello” que se cometió, incluso en ese mismo lugar se contrató a un abogado y se reunieron pruebas para una buena demanda. No sabemos el resultado pero todo parece indicar que se toparon con pared.

Pero una cosa sí señalamos, ese no es un procedimiento acorde al respeto a un evento, y menos de la calidad del que se efectúa año con año en el Country. ¿O es que hay algo más oculto?… Lo veremos.

Nuestra labor es en apoyo al deporte en el Estado y por ello es que seguiremos invitando a los jugadores a que se registren en ese evento, que será del 15 al 18 de noviembre, todavía hay lugar.

Y hasta la semana próxima… Dios mediante…