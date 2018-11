COLUMNA

APROACH Y PUTT

DOBLE HOLE IN ONE

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos… con un poquitín de retraso por ocupaciones extremas. Sin embargo, con todas las ganas del mundo, estamos en este espacio, agradecido con la oportunidad que nos ha brindado Noroeste de ser parte del equipo…

DOBLE HOLE IN ONE. En nuestras crónicas de viernes y sábado del Torneo Anual Internacional de El Cid, mencionamos que el invitado principal de un evento de golf, el hole in one no se había presentado, pero en la ronda final sí estuvo presente y nos hizo recordar el torneo de hace tres años donde se dieron dos, ambos de jugadores nacionales, y más, de jugadores locales.

Se dio en un caso interesante, por primera ocasión se abrió el campo Castilla para una competencia de este tipo y no podía ser de mejor manera, con par de hole in one en sus dos hoyos cortos.

En el hoyo 3, Clayton Becwith fue el actor y alrededor de una hora después, el protagonista fue otro extranjero, Christian Colliere de la Molliere, sólo que éste, en el hoyo 8. Ambos se hicieron merecedores de una unidad automotriz último modelo.

Sobra decir que ambos festejaron a su manera el haberse hecho merecedores a un premio de este tipo, el primero bailando en la ceremonia de premiación y el segundo, bastante sobrio, tomando las cosas como su nombre lo sugiere: con calma y tranquilidad.

El torneo de El Cid resultó un verdadero éxito, como los que lo han precedido en la historia, bien organizado, con todo mundo contento desde el lunes y hasta el domingo.

Ya mi compañero y amigo Rafa Moreno se encargó de proporcionar los detalles de los ganadores y la asistencia al evento, que si bien no fue lo que se esperaba, sí se cumplió con creces con los jugadores e invitados.

Y la fiesta final, tal como se tiene por costumbre, con un Carlos Berdegué asistiendo y formando parte de la fiesta de clausura y premiación...

CULIACÁN.- Este fin de semana acudiremos a la fiesta anual del Country de Culiacán que tiene un buen lote de premios para los jugadores que han llenado las expectativas y abarrotaron el field programado.

Es más, alrededor de 60 jugadores interesados y que hicieron llamadas de todos los puntos de la República se quedaron fuera ante el llamado por conseguir uno de los valiosos premios, entre ellos 14 automóviles a hole in one, uno para cada uno de los pares tres en juego además de un extra para el ganador de un sorteo que se efectuará entre los jugadores participantes en la ceremonia de premiación.

Ya todo está listo para que, fiel al programa, este viernes se inicien las actividades con el cóctel rompehielos y sábado y domingo la definición de los ganadores de categorías así como los premios a las mejores aproximaciones, un premio especial de 10 automóviles a un hole in one que ya urge se presente, además de tres unidades de lujo más en hole in one.

Ojalá que el invitado especial llegue a Culiacán y que algún jugador tenga la fortuna de traerse a casita uno de los premios, valiosos en juego.

Por allá estaremos, primero Diosito…

LOS PEQUES.- El pasado fin de semana se realizó la segunda etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil, como sede el Country de Los Mochis y una buena presencia de jugadores, ya les proporcionaremos resultados oportunamente…

LOS VENADOS.- Acusamos recibo de una invitación de Paty, la eficiente auxiliar administrativa del Campestre en donde se nos menciona la realización del I Torneo Venados Golf que se efectuará en el campo Marina Mazatlán 15 y 16 de diciembre.

Nos propusimos no formar parte de un evento más que se organizara en ese campo, pero la sangre y nuestra obligación periodística nos llaman, y más que son los Venados organizadores. Al pendiente.

Y hasta la semana próxima…