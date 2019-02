COLUMNA

Aproach y Putt

Torneo Memo Villa

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, por aquí de nuevo con comentarios de los acontecimientos registrados en el deporte de los bastones…

CAMPESTRE.- Cerca de 100 jugadores han asegurado su participación en el Tradicional Torneo Anual de Golf que se realizará en el Club Campestre der Mazatlán, lo que hace prever que este fin de semana se saturará el field contemplado de 130 jugadores.

De acuerdo con los organizadores, ya están listos para recibir a los visitantes y locales que se han reportado en gran número y que desean estar presentes en la lista de los primeros, lo que los hará merecedores a participar en un sorteo de 10 mil pesos para aquellos que se registren antes del 28 de este mes, es decir, mañana vence el plazo.

La cifra es cercana al centenar de jugadores ya listos para entrar a es aparte de la competencia que se inicia el viernes 8 de marzo con ronda de práctica y cóctel de bienvenida, sábado será la primera ronda y el domingo la ronda final para que al concluir ésta, al filo de las 7.30 se inicie la premiación en donde se entregarán valiosos premios a los ganadores en la competencia pactada en seis categorías diferentes, de ellas dos para Seniors, y los infaltables O’Yes además de los premios establecidos para los ganadores de cada una de las categorías.

La invitación es para que los jugadores que no se han registrado, lo hagan a la brevedad si es que desean formar parte de ese grupo que disputará los atractivos premios como dos automóviles último modelo a los hole in one que se realicen, dos carritos de golf para los acercamientos a la bandera y premios en metálico.

La cita pues, está próxima a cumplirse.

MEMO VILLA.- El que cumplió y con creces fue el tradicional Torneo Memo Villa que en su edición número 16 efectuada en los links de El Cid Resorts, recibió a 115 jugadores que cumplieron con el objetivo de los organizadores y aportaron su granito de arena para el funcionamiento del Centro Comunitario Familia, ubicado en el corazón de la colonia Genaro Estrada.

Los fondos recabados con el desarrollo de esa competencia ganada por el equipo liderado por Antonio Estrada con Ann Cooper como su jugadora principal, consiguieron un insólito 21 abajo del par de campo, cifra en la que se acercaron cuatro equipos más, el segundo correspondió a un 18 abajo y con 17 terminaron tres conjuntos más.

La verdad es que los resultados son lo de menos, lo que realmente importa es la intención de colaboración de los asistentes que convivieron en un ambiente agradable al final de la justa.

Felicitaciones al equipo de trabajo del Centro Comunitario Familia y desde este espacio, vaya nuestro agradecimiento para Carlos Berdegué, Adrián Salum, Netza Loaiza, Martha Herrera, Sergio Ruiz y el equipo de trabajo de El Cid por las facilidades otorgadas.

¡Misión cumplida! Y nos veremos el próximo año…

TOM GARCIA.- Este mismo mes, precisamente los días 29, 30 y 31 se efectuará en ese mismo espacio, El cid Resorts, el Torneo Tom García que regresa después de varios años de su omisión en el calendario de actividades.

Adrián Salum, pro del mencionado centro golfístico, nos envió la convocatoria en la que se señalan interesantes premios a repartir, pero lo más importante en este asunto es que la inscripción cuesta sólo 2800 pesos para invitados lo que en sí consiste prácticamente en el pago del green fee, caddy y carrito de golf incluido.

Además, tres días de juego ya que las actividades se inician el día 29 de marzo con la ronda de práctica y rompehielos, el sábado primer día de juego y el domingo la ronda final con la cena de premiación además de que se señalaron interesantes premios a los O’yes. Muy interesante.

Por ahí andaremos, ya estamos registrados, y por aquí, la próxima semana… Hasta pronto…