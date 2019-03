COLUMNA

Aproach y Putt

Campestreros

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, por aquí de nuevo con comentarios de los acontecimientos registrados en el deporte de los bastones, iniciando con el éxito completo en las actividades del 63 aniversario del Club Campestre de Mazatlán en donde se incluyó la presentación de nuestro esfuerzo editorial, El Diablo del Campestre.

CAMPESTREROS.- Fueron al final 125 los jugadores que intervinieron en la competencia que se dio sábado y domingo anterior, el clima se prestó para ello ya que el sábado un mediodía soleado y por la tarde nubarrones que hicieron fresca la tarde-noche que por cierto, prolongaron los visitantes de Tepic e incluso hasta una banda regional les tocó bastantes horas.

Un ambiente de fiesta que finalizó en las mismas condiciones, con fiesta en la ceremonia de premiación en la que se repartieron los premios asignados y una vez más, la ausencia del invitado especial: no hubo hole in one por lo que las unidades asignadas se regresaron a la agencia. A la otra…

Respecto a los ganadores de las seis categorías en disputa, debo mencionarles que los locales no les prestaron la máxima prese a ningún visitante ya que los premios principales se quedaron en casita: en Campeonato el juvenil Diego medina se llevó los honres con Valente Ojeda como el mejor gross y crédito al mejor jugador en ese sentido, en la A, Alejandro González, en la B Jorge Medrano, la C fue para Santiago Ordaz, la senior A para Martín Narváez y la senior B para Paul Turner que si bien es norteamericano, es más pata salada que los mismos mazatlecos.

El gran ganador de la justa en lo concerniente a O’Yes fue indudablemente el paisano tepicense Humberto Haro que se llevó a la cora ciudad nada más que 60 mil del águila y uno de los dueños de carrito fue el juvenil Panchito Osuna.

Fue lo más sobresaliente de la edición 63 del Torneo Anual y quedó un reto para continuar con este tipo de eventos que se efectúan en ese lugar.

Y por lo que corresponde a la presentación de nuestro libro, El Diablo del Campestre, sólo hemos recibido satisfacciones, la venta del mismo, tratado como especie de donativo para el Centro Comunitario Familia va viento en popa, de tal manera que a estas alturas, ya se destinan utilidades para beneficio de ese centro asistencial.

Total, un éxito completo…por donde se le vea…

EL CID.- En el horizonte de torneos se atisba ya el regreso del otrora tradicional Torneo Tom García que se efectuará en el predio de Carlos Berdegué los días 30 y 31 de Marzo.

Valiosos premios se repartirán al final de las actividades que iniciarán el día 29 de marzo con la fiesta de bienvenida y día de práctica para todos los participantes.

Habrá atractivos premios a los ganadores disgregados en 7 categorías diferentes además, los infaltables O’yes que serán premiados con efectivo y certificados de estancias en hoteles, además de 50 mil pesos en efectivo al hacedor de Hole in One en cualquiera de los par 3.

El costo de inscripción por persona es de sólo 2 mil 900 pesos para invitados y 2 mil 400 para socios, lo que representará tres días de golf lo que significa que prácticamente con el pago de green fee tendrá derecho a hacerse de un premio.

Se trata de un buen esfuerzo por regresar este evento que se fundó para homenajear a uno de los grandes pros de Mazatlán, Tom García, pro fundador del Campestre de Mazatlán y que terminó sus días en los links de El Cid Resorts.

Hay que ir, porque la cosa pinta bien, bastante bien…

Y nos veremos en este mismo espacio, la semana próxima… Hasta luego…