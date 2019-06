COLUMNA

APROACH Y PUTT

El Pichi

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, con mis acostumbrados saludos, van los comentarios de los acontecimientos más importantes del golf en nuestro entorno…

EL PICHI.– Realmente nos impactó la noticia, un valioso elemento del Country Club de Culiacán que creó fama como político de mucho historial, dejó de existir, se trata de José Manuel “Pichi” Cervantes. Al “Pichi” lo conocimos cuando anduvimos involucrados en la política, más que otra cosa, como empleados de políticos por un partido.

Posteriormente y con mi función como director de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil, me tocó en suerte conocer a su nieto, Eduardo y consecuentemente a sus padres, el Pichillo y su señora esposa. Desde luego que continuó nuestra amistad con el “Pichi” hasta el día de su partida en el viaje sin retorno que todos tenemos designado.

“El Pichi” gozó de respeto entre los socios del Country de Culiacán por su don de gentes, que ayudó mientras pudo a todo el que se lo solicitó y supo conservarse en la jugada política hasta el día de su deceso.

Ocupó multitud de puestos políticos para su partido, el PRI, pero más que otra cosa, fue un personaje grato para todo mundo.

Por nuestra parte, nuestro fraterno abrazo para sus deudos con nuestros mejores deseos de pronta resignación. ¡Por allá nos encontraremos tarde o temprano, amigo “Pichi”!...

EL CID PATERNO. – Bastante entusiasmo se ha dejado sentir con la celebración del tradicional Torneo de Golf del Día del Padre que se organiza en las instalaciones de El Cid Resorts para este sábado.

De acuerdo con nuestra percepción, un buen número de golfistas se apresta para participar en la competencia que se inicia a la una de la tarde en formato de a gogó por parejas.

Son dos categorías las que albergarán a los golfistas que se registren previo pago de 700 pesos para los adultos y 500 para los juniors, la Familia que alberga a los consanguíneos en línea directa o bien la de Amigos, pero ara ambos, habrá atractivos premios, así como algunos especiales entre todos los asistentes.

La cita ya está dada, los interesados pueden acudir este sábado en la seguridad de que, si no tienen pareja, se les integrará con otro jugador interesado.

El caso es que nadie se quede sin participar en la justa que inicia por escopetazo y al final de la misma, un convivio en el que se harán llegar los premios a los ganadores y el reparto de sorpresas para los asistentes.

EN EL AIRE. - Ninguna noticia ni señales de existencia se han dejado sentir para el desarrollo de la edición 2019-2020 de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil. Por ahí se nos dieron algunas señales de que las aguas estaban turbulentas en relación de una posible integración de varios jugadores a la Gira Gado, principalmente de Culiacán y Mazatlán.

Hasta la fecha no ha surgido una solución al problema, el presidente en funciones de Sinaloa no ha mencionado nada al respecto. Sabemos que la academia en Los Mochis marcha bien, pero en la cuestión de jugadores del sur del estado, no hay nada definido.

Esperemos noticias, se acerca la fecha en que deberían estar en plena ebullición por las cuestiones de organización de las diferentes etapas y conocer el calendario de actividades.

Esperemos, paciencia mi querido Solín, mucha paciencia…

Y el sábado próximo, nos vamos al Campestre a participar en su tradicional Torneo del Padre.

Por allá nos vemos y aquí, la próxima semana… Hasta pronto…