APROACH Y PUTT

Sensibles partidas

Martín Narváez García

24/07/2019 | 09:35 AM

FORE._ Muy buenos días estimados lectores, con saludo para nuestros lectores y tristeza por la partida de dos grandes amigos, iniciamos nuestros comentarios...

LUTO.- En principio, recibimos la noticia de que un gran amigo, Carlitos Hernández Jaimes habría partido. La verdad es que teníamos bastante sin convivir con el buen Carlitos, siempre que lo hicimos fueron agradables las pláticas, tertulias a las que coincidimos o bien en el funcionamiento del Muralla del cual fue presidente.

No bien habíamos asimilado la partida de Carlitos cuando anteayer nos enteramos del sensible deceso de un personajazo, el ingeniero Herberto Pardo Murguía, por lo que nos consternamos sobremanera. Ambos fueron en vida de nuestros mejores amigos, con el ex director de la Escuela Náutica de Mazatlán nos unió una profunda amistad que llevamos hasta sus últimos días.

De ambos, sólo guardamos agradables recuerdos que seguirán en el rincón de nuestra mente y nuestro corazón, ambos fueron muy buenas personas, queridos por todos los que tuvimos el gusto de conocerlos.

Vaya un sincero reconocimiento a la vida de éxito de ambos, nuestro fraternal y solidario abrazo para sus familiares y la plegaria porque descansen en paz y que Dios les dé la gloria a la que seguramente tienen derecho…

A DURANGO.– Bastante nutrido es el grupo de mazatlecos que haremos el viaje rumbo a Durango para participar en el tradicional Torneo anual del Campestre de Durango que tiene bastantes atractivos, sobre todo por los premios que se han establecido, la cuota de inscripción bastante módica y una organización que la verdad, deja satisfechos a los asistentes.

De acuerdo con nuestros reportes, hay casa llena, con más de 100 jugadores procedentes de los distintos sitios de La Laguna, de Sinaloa principalmente de Culiacán y Mazatlán que competirán tres días.

El evento inicia este jueves con el rompehielos y en donde se sortean diferentes artículos, pero lo principal es un carrito de golf.

Viernes y sábado son las rondas de calificación y el domingo sólo estarán presentes los 12 mejores de cada categoría y empates y en donde se definirán los premios que se entregarán a los hacedores desde el hole in one, (puede que sí), y a las mejores aproximaciones a los hoyos.

Además, en la comida de premiación se volverán a sortear bastantes artículos diversos y un automóvil último modelo.

Por cierto, nosotros aprovecharemos el viaje para seguir con cortas vacaciones, por lo que estaremos ausentes de nuestra entrega la próxima semana, pero en la segunda de agosto, aquí estaremos para comentarles los acontecimientos vividos.

LOS CADDIES.– Por cierto, que en nuestro regreso y precisamente la siguiente semana, tendremos el Nacional de Caddies Copa Quirino que se efectuará en las instalaciones de El Cid Resorts y en donde se tendrá una participación nutrida, como que cada año aumenta, de jugadores procedentes de todos los rincones de la República.

Ya hemos comentado en anteriores entregas del interés que existe entre los caddies de la República, al grado que se han recibido confirmaciones de jugadores que harán que ese evento, sea todo un espectáculo.

Con nuestro saludo para el Grupo PGR que está de fiesta por el primer aniversario de El Taladro,, seguiremos nuestros comentarios en breve.. Hasta prontito…