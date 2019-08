COLUMNA

Aproach y Putt

Resultado extraordinario del Torneo Nacional de Caddies

Martín Narváez García

15/08/2019 | 00:05 AM

FORE._ Muy buenos días estimados lectores, con saludo a nuestros lectores y una disculpa por la falla que tuvimos en nuestro equipo, no fue posible enviarla el martes, pero lo hacemos y actualizamos ayer para solicitarle a nuestros editores la incluyan para la edición de hoy. Gracias.

LOS CADDIES.– Resultado extraordinario fue el que se obtuvo con la celebración de la edición 2019 del Torneo Nacional de Caddies, denominado en esta ocasión Copa Quirino. En todos los aspectos fue un verdadero triunfo, una masiva participación con jugadores de diversos puntos de la República Mexicana y una cerrada final protagonizada por dos jugadores procedentes de Monterrey. Luis Lozano y Ricardo Perales fueron los protagonistas de esa gran final que tuvo que prolongarse a tres hoyos extras.

Cabe decir que ambos tuvieron el triunfo en sus manos en el hoyo 54, esto es, el último jugado en el torneo, si a Perales le hace justicia un buen putt que coqueteó para un birdie y sumado al tri-putt de Lozano, el triunfo hubiese sido de Perales.

Por el otro lado, si Lozano conserva los nervios de acero que se le vieron en el desarrollo de la competencia, hubiese finiquitado en el orden normal la competencia.

Pero para dicha de los muchos aficionados que se dieron cita a la justa, nos fuimos a ronda de desempate, la llamada muerte súbita que se resolvió con par sobre un inoportuno boggey en favor de Lozano que accedió al cheque gordo en su quinta oportunidad de visita al torneo más famoso de los caddies en la República.

Los caddies que acudieron a la justa se fueron complacidos, bueno, no del todo, ya que algunos no sacaron ni pa’l camión, pero felices y muy contentos de haber no sólo disfrutado de un buen campo, sino de las playas y los atractivos de Mazatlán que forman parte de una oferta que aceptan varios de ellos.

Como quien dice, la gente de Carlos Berdegué debe sentirse orgullosa del deber cumplido.

Qué bien y por nuestra parte, nos adherimos a la felicitación…

FIESTAS PATRIAS.- Bueno pues, con el próximo regreso a clases de los plebes, se marcará un receso en las cuestiones turísticas de Mazatlán, finalmente tendremos un Mazatlán bastante despejado, aunque no del todo (qué tiempos aquellos, señor don Simón, cuando teníamos calles en donde se podía transitar libremente y sin tanto cafre y motolocos), con el regreso de los turistas a sus sitios de origen.

Recibimos la invitación e incluso ya estamos apuntados, para la celebración del tradicional Torneo de Bandera que tiene como escenario el Club Campestre de Mazatlán.

En esta ocasión será por parejas en dos categorías, en la A podrán tomar parte activa los jugadores con handicaps de 0 a 15, mientras que en la categoría B los jugadores con handicaps de 16 a 32.

Los registros ya se encuentran abiertos en las oficinas del Campestre en donde se da cuenta de cuando menos 15 parejas registradas por lo que se espera una participación como siempre, con lleno a las expectativas que se crearon.

El costo por jugador es de 750 pesos, mismo que deberán reportarse con Paty o Agustín o bien asegurar su participación al teléfono 980-1570.

Y nos vamos en un lluvioso día, esperamos que no se repita en nuestros días de descanso y juego programados, porque ayer, nos pasamos trabajando. Hasta la próxima…