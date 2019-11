COLUMNA

Aproach y Putt

Estrella

Martín Narváez García

FORE. - Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno…

ESTRELLA. - Una estrella más sumará el servicio al cliente del precioso Estrella del Mar, al inaugurar este viernes en la planta baja de Las Gavias Golden, su Point Reunion, eso sucederá a partir de las 5 de la tarde.

El punto de reunión referido está ubicado en la planta baja del condominio Las Gavias Golden, ubicado en el corazón de la Zona Dorada y tiene como principal finalidad, hacer más amena la espera de los turistas y nacionales que deseen trasladarse al campo Estrella del Mar con la finalidad de hacer su recorrido de 9 o 18 hoyos.

De acuerdo con la información proporcionada por los responsables del proyecto, se trata de un agradable salón de espera que cuenta entre otras amenidades, con un golfito, bebidas al gusto y desde luego, el ambientar, desde ese lugar, a los golfistas que deseen tomar el transporte desde ese punto.

Un acierto, indudablemente…ya lo conoceremos y comentaremos, puesto que por ahí andaremos, nos invitaron en profeso y a donde nos invitan, vamos…

CULIACÁN. – El contingente que participó en el Anual del Country de Culiacán regresaron muchos de ellos con las manos vacías, ya que una vez más, no se registró el hole in one que conlleva la propiedad de 10 automóviles en un solo hoyo.

Pero de lo que si se vertieron comentarios muy positivos fue en lo que corresponde a la atención al golfista, como siempre, los culichis son magníficos anfitriones y eso no ha desmerecido para nada en el torneo anual que tiene como principal finalidad, la adquisición de maquinaria para conservar en mejores condiciones el campo de juego.

Hasta estos momentos no se ha vertido comentario alguno negativo en lo que concierne al estado del campo, pero en lo que sí se ha externado es que se sigue dando la práctica de la presencia de “caimanes que, cobijados en alto y arreglado handicap, hacen de las suyas independientemente de los que demeritan al golf (conocido otrora como el deporte de los caballeros) al hacer trampas. De eso tenemos muchas pruebas, pero eso, desde luego, no está al alcance de los organizadores.

Fue un éxito en lo que corresponde a imagen, logística y atención al cliente.

Felicidades, amigo Pedro Castillo y a su equipo por el buen trabajo logrado…

DEL PAVO. – Del Campestre nos enviaron la convocatoria para la realización de su tradicional Torneo del Pavo que se efectuará este 14 de diciembre en las instalaciones del Club ubicadas por allá por el extinto Cerro Colorado.

El evento se efectuará en formato de a gogó por parejas en dos categorías las que se integrarán con golfistas de 0 a 15 de handicap y en la otra, los de 16 en adelante con premios a los ocupantes de los dos primeros ligares sin olvidar desde luego, la entrega de premios a los mejores acercamientos a la bandera.

Además, se establece que los asistentes podrán donar algún regalo para rifarlo en la posada a los caddies y empleados del referido club.

Ya están abiertos los registros para el efecto, podrán acercarse a la administración con Paty o Agustín o bien en el teléfono 980-1570. Vamos todos en apoyo a los caddies…

Y hasta la semana próxima, Dios mediante…