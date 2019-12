COLUMNA

Aproach y Putt

Gira Banorte

Martín Narváez García

FORE. - Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos… con el espíritu navideño a todo lo que da…

GIRA BANORTE.– Confesamos que nos pasó de noche, bueno, eso no es nuevo, la edición número 3 de la Gira Banorte en su etapa Puro Sinaloa realizada el fin de semana anterior en el Estrella del Mar.

Un total de 76 jugadores se dieron cita en el precioso escenario para desarrollar a partir del jueves anterior la Gira, primero con el torneo Pro Am en donde convivieron jugadores amateurs con los profesionales, entre ellos los destacados José de Jesús “Camarón” Rodríguez y Álvaro Ortiz, entre otros famosos.

El primer puesto al final del recorrido, fue para el poblano Juan Carlos Benítez que además impuso un par de records de campo, primero con su 21 abajo, mejor que el de Armando Favela, y el otro fue el record de mejor disparo en 18 hoyos, con su 62, 8 abajo del par.

Fue una jornada muy interesante, coronada por el digno escenario que siempre representa el jugar en Estrella del Mar.

El segundo puesto correspondió al Camarón con 19 abajo mientras que el tercero para Álvaro Ortiz con 18 abajo, como se puede apreciar un excelente duelo en la cumbre.

Va una observación por medio de una pregunta: ¿les cuesta mucho enviarnos un correo con las fechas de sus torneos?, porque nos mantienen desinformados, a pesar de que por la cobertura del evento no se cobra un solo centavo. Por favor…atiéndanos…

LOS PAVOS. – El sábado anterior nos dimos cita en El Cid para colaborar con la navidad de los caddies mediante un torneo en el que se tuvo una buena asistencia.

Este sábado nos trasladamos al Campestre de Mazatlán con la misma finalidad, participar en un torneo Pro Navidad de los Caddies en donde se tienen noticias ya, de una buena participación y desde luego, el éxito garantizado a fin de que los caddies de ese lugar tengan una Navidad mejor.

Además de que los jugadores participantes cubran su cuota por la participación, los organizadores hacen un llamado para que donen algo en beneficio de los caddies, por nuestra parte desde luego que donaremos algo más a fin de que nuestros colaboradores (los caddies), tengan más recursos para allegarse una grata navidad.

La cita es este sábado para el tradicional Torneo del Pavo con dos salidas, una para ciertos grupos a las 8 de la mañana y el grueso de los jugadores desde las 12.30 horas mediante escopetazo.

Hay que ir porque hay gordos y cachetones pavos de premio.

LOS PEQUES. - El sábado, en lo que esperábamos que nos dieran las salidas para realizar nuestro recorrido de 18 hoyos en el Torneo Pro Caddies, tuvimos la oportunidad de saludar a algunos de los padres de familia que siguen acudiendo al llamado de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil.

Ellos nos externaron su opinión de que la verdad no se encuentra bien cubierta la Gira, que existen muchas fallas en logística. Bueno, por lo pronto, vamos por el principio para darles la razón en este aspecto: no existió información alguna de la celebración del evento en El Cid, mucho menos de las etapas que se desarrollarán en la Gira 2019-2020, además de que no se puede promover con el silencio de los eventos.

Una de nuestras normas fue que las cosas buenas hay que cacarearlas y desde luego, un evento de este tipo, lo merece y más….

Se los dejo de tarea… y hasta la próxima porque nos vamos este sábado a la posada que organiza el Grupo PGR (Pura Gente Renovada) de los ex preparatorianos UAS en el feudo del doctor Corrales. Por allá nos vemos…