COLUMNA

Aproach y Putt

ESTRELLA CARITATIVA

Martín Narváez García

FORE. - Muy buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno…

ESTRELLA. - Desde ayer y hasta el mañana jueves se realizará en nuestro puerto, concretamente en Estrella del Mar, el torneo de calificación para el PGA Tour Latinoamérica con la presencia de alrededor de 90 jugadores procedentes de diversos países del mundo con la finalidad de luchar por uno de los boletos que otorga al final de cuentas y que menciona el derecho a ganarse la tarjeta para todo el año 2020.

Se trata de un evento de gran calidad ya que se dan cita jugadores que tienen la calidad como para sustituir en breve lapso a jugadores de la talla de los mejores diez del máximo circuito del golf de paga.

La invitación es para todo el mundo para que acuda a las instalaciones de Estrella del Mar en Isla de La Piedra y seguir de cerca la actuación de jugadores que no tienen nada qué pedirle a los consagrados, bueno, el desarrollo que los proyecte rumbo a la PGA máxima, pero que tienen las herramientas para hacerlo.

No hay que perderse este espectáculo.

ESTRELLA CARITATIVA. – Se puso en marcha la convocatoria para el desarrollo del Torneo Anual de Caridad que se efectuará a partir del 31 de enero y hasta del 2 de febrero en las instalaciones del precioso campo ubicado a orillas del Océano Pacifico.

Ya se dio a conocer la correspondiente convocatoria y en ella se asientan los pormenores del evento como que se destinan unidades de lujo para el Hole in One, una más para un O’Yes en el hoyo 8 así como un carrito de golf para Hole in One en el hoyo 6.

Como siempre, además de esos premios se establecen seis para las mejores aproximaciones en cada uno de los pares 3 y un recorrido de 18 hoyos del torneo para sábado y domingo, ronda de práctica el viernes 31 y, además, el atractivo de que se puede seguir, después de la ceremonia de premiación, el súper bowl en su cómodo bar.

Ya están abiertos los registros y sólo se admitirá un máximo de 220 jugadores a razón de 7500 pesos para no socios y 6500 para socios.

Hay que comunicarse para asegurar el registro en virtud de que aún y cuando faltan algunas semanas para el evento, ya se tiene una buena cantidad de jugadores listos para el arranque.

Por otro lado, una buena cantidad de jugadores se dieron cita el pasado 11 para seguir de cerca las incidencias y colaborar en la labor de Hospice, en la justa pro captación de fondos realizada en el mismo campo.

Los reportes indican que fueron 140 los jugadores registrados lo que propició una interesante captación de fondos, que, adicionado a los extras que se siguen, dieron un balance positivo por todos lados y aseguran la permanencia de apoyo a enfermos en fase terminal, labor de Hospice Mazatlán.

Enhorabuena…

AGRADECIMIENTO. – Por este medio, deseo agradecer la colaboración de algunos de mis compañeros de golf que nos proporcionaron juguetes y donativos que se hicieron llegar con motivo del Día de Reyes a los niños del centro Comunitario Familia.

Vimos a un centenar de niños felices en la fiesta que con ese motivo se les organizó.

Gracias entre otros a Wendy y Kena Narváez, Juan Aguirre, Netos Arce y familias que hicieron posible un regalo a los niños carentes de recursos.

Y hasta la semana próxima, Dios mediante…