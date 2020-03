APROACH Y PUTT

COLUMNA

Estrella del Mar Open Copa Puro Sinaloa

Martín Narváez García

03/03/2020 | 11:43 AM

FORE. - Muy buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno… con una noticia que nos pegó de verdad, el deceso de nuestro amigo Armando Franco que, en la ciudad de Guadalajara, dejó este mundo.

Por ahí nos comentaron que Armando estuvo en la Prepa Mazatlán, por lo que hago extensivo a mis compañeros del grupo PGR para su conocimiento, ya lo haremos a través de las páginas de El Taladro oportunamente.

Mientras tanto, vayan nuestras condolencias a su estimada familia y a todo el clan Franco por la irreparable pérdida…

ESTRELLA. – A partir del lunes anterior, los links del precioso Estrella del mar se ven atestados de jugadores que iniciaron su intento de clasificación con miras a integrarse al field principal del Estrella del Mar Open Copa Puro Sinaloa, parte de la gira del Latin American Tour, integral de la PGA, que reparte 175 mil pesos en premios y que termina el próximo domingo. La clasificación otorgará boletos a los mejores jugadores que Acudieron en masa para tratar de ganarse uno de los lugares disponibles.

Al filo de las 11 de la mañana, hoy se realizará la rueda de prensa a la que se hace la invitación a los integrantes de la prensa local, para que acudan primero a conocer los pormenores del evento, uno de los más importantes de Sinaloa, y después presenciar buen golf con la realización del torneo Pro Am.

Y a partir de mañana jueves se inicia la fase de calificación para el field final que integrará sólo a los mejores 60 jugadores y empates. Entre ese selecto grupo habrá de repartirse el pastel que representan los 175 mil del águila que al final de la ronda dominical, tendrá como escenario el green del hoyo número 18.

La cita es para todos aquellos que deseen presenciar buen golf, no se cobra un solo centavo por seguir las incidencias de este evento que congrega a lo mejor de los jugadores latinos, así como por Sinaloa a Armando Villarreal, Jorge Corral y Santiago Quirarte.

Por allá nos veremos para gozar de las instalaciones del Estrella del Mar, sede de grandes eventos.

CAMPESTRE. – Siguen lloviendo los registros de jugadores interesados en participar en el anual del Club Campestre de Mazatlán que habrá de repartir grandiosos premios en sus instalaciones los días 13, 14 y 15 de este mes.

Varios vehículos último modelo, dos carritos de golf y numerosos premios habrán de entregarse el domingo 15 de marzo en la fiesta de cierre de actividades, entre los ganadores de las aproximaciones a la bandera, factible la realización de hole in one y otros premios no menos valiosos que habrán de repartirse en esa ceremonia.

Por lo pronto, los links del Campestre se han visto muy concurridos, como el caso de ayer en que un grupo de jugadores de El Cid prácticamente sitió las instalaciones.

Bien por el club que poco a poco se llena del entusiasmo y ambiente que prevalece en todo evento que se realice en su seno.

Y aún quedan algunos lugares para los interesados, la verdad que los premios son muy atractivos, como el caso del regreso de un automóvil al mejor O’Yes del hoyo 3.

MMO VILLA CLASSIC. – D acuerdo con nuestras noticias, el Memo Villa Classic realizado en El Cid en pleno Carnaval, el 24 de febrero, resultó con muy buena recaudación. Gracias a los que acudieron a ayudar a los niños del Centro Comunitario Familia…Y hasta la semana próxima, Dios mediante… que Diosito los bendiga…