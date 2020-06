COLUMNA

Aproach y Putt

Estrella del Mar

Martín Narváez García

FORE. – Buenos días, por aquí de nuevo, gracias a Diosito, con nuestros comentarios de los acontecimientos que se han registrado en nuestro entorno…

ESTRELLA. – En comentarios referentes a las afectaciones que se han registrado y sucedido con motivo del coronavirus, y concretamente a la PGA Tour, Jorge Corral, director del golf de Estrella del Mar nos comentó que las autoridades del organismo de golf rentado, están planeando celebrar cuando menos las dos últimas etapas de la Gira 2020, lo que sucedería por allá por octubre, con sede en República Dominicana y en Chile. Pero en caso de que eso no sucediera, podría modificarse el calendario de acciones y contemplar a Mazatlán como sede en dos ocasiones en el mismo calendario anual. Algo que no se ha visto nunca y que podría ser muy relevante para nuestro puerto.

La cita para la edición en Mazatlán y que marca precisamente el inicio de la gira anual, es en el mes de febrero, pero en caso de que los eventos de 2020 no se efectuaran en octubre, podría modificarse el calendario de la manera en que lo mencionamos, con Estrella como sede en dos ocasiones en un año. Algo insólito, pero sería gracias a lo que padecemos.

De otra manera, el calendario 2021 arrancaría aquí en Mazatlán.

Estrella del Mar es hoy por hoy uno de los campos más mencionados en la Latin America Tour por todo lo que ofrece al golfista además de que se trata de un campo en excelentes condiciones, bien calificado por las autoridades del PGA Tour.

Por cierto, Estrella del Mar es sede de los entrenamientos del Mazatlán F.C., que precisamente el mes entrante hace su debut en la Liga MX.

DURANGO. – Tal como lo habíamos mencionado, el torneo anual del Club Campestre de Durango será cancelado, en virtud de que al cancelarse la Feria Nacional de Durango y ser parte de los eventos más importantes de esta promoción, le afecta directamente ya que uno de los atractivos principales de la Feria es precisamente el desarrollo del torneo de golf.

José Manuel Silva, uno de nuestros compañeros ex alumnos de la Prepa Mazatlán y residente en la alacranera población, nos mencionó que el campo aún permanece cerrado, con las restricciones del Covid implícitas y que, por ende, no podrán ser sede el evento anual más importante de Durango.

Por ello, nuestras vacaciones anuales sufrirán una alteración, aunque lo “Pata de chucho” no se nos quita, buscaremos otras alternativas para pasar nuestro calendario de reposo anual en algún sitio interesante, y si es en Durango, mucho mejor…

Por lo pronto, no hay de piña en Durango, aunque nos manejó el popular Chato que posiblemente se realice en otra fecha, pero eso está por verse, oficialmente, no hay Feria de Durango, por este año.

Un gran abrazo al amigo Chato Silva, nuestro Uber en Durango…

EL CID. – Del que no hemos recibido noticia alguna es en lo referente a la apertura del campo El Cid que permanece cerrado y sólo se puede apreciar a la gente de mantenimiento que no ha perdido el ritmo, y aunque lo han hecho con recorte de personal, se sigue con el plan de mantenimiento para que las instalaciones estén al cien, sólo en espera de la orden de apertura que, creemos, no tardará nadita.

Pudiera ser esta misma semana, o inicios de la próxima, ya lo verán…

Y hasta la semana próxima, Dios mediante… Cuídese, que nada le cuesta…