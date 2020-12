COLUMNA

Aproach y Putt

Pavo Campestre

Martín Narváez García

15/12/2020 | 08:06 AM

FORE. – Buenos días, continuamos con nuestros comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana…

PAVO CAMPESTRE. – Iniciamos nuestro fin de semana anterior con la asistencia al tradicional Torneo del Pavo efectuado en los links del Club Campestre de Mazatlán que contó con la participación de alrededor de 90 entusiastas “cazadores” y que al final de cuentas, los ganadores fueron en la categoría A los ganadores fueron Emilio Goicoechea y un tal Elliot Anzulai, un chamaco profesional francés que juega, muy bien... bastante completo el plebe, en segundo lugar Edgar Echeverría y Ramón Vázquez y tercero Paul Turner y Mike Burrougs, la B fue con Santiago del Águila-Roberto Watson, segundo Víctor Sánchez y Víctor Sánchez y tercero Salvador Díaz-Rubén Reyes, en la C los cazadores fueron Francisco Ramos-Julián Morán y segundo los Vázquez, Toño y Toño.

Y los O’Yes, en el 3, Jesús Ruiz con 0.41, el 12 Elliot Anzulai con 1.11, el 5 para Julián Morán con 2.36 y el 14 y mejor del tal Martín Narvaez con 0.36 mts.

Para los ganadores de categorías hubo pavos y los cinco mejores O’Yes tuvieron premios especiales, algo para amenizar las fiestas navideñas ¿se imaginan qué?. Es cierto…la mexicana alegría…

PAVO EL CID. - Y nos fuimos el domingo a El Cid para participar en el recaudatorio en beneficio de los caddies, en donde hubo premios en pesos y el pavo no fue cazado, ya que los ganadores fueron premiados con metálico, los siete que accedieron.

Una observación, nada más que observación, que conste… los ganadores de la única categoría, coincidentemente jugaron en el mismo grupo, aquí sí porque sí, hicieron bueno aquello de que de ese grupo saldrían los ganadores, como frecuentemente se califica a un grupo especial…

El primer lugar fue para Rodolfo Pardo, Yacid Benítez y Leonel Gómez Llanos, el segundo para Adrián Aún, Alexis Haro y Memo Cevallos, los scores, 57 y 58… Qué bien jugaron, felicidades…

Y el único ganador del O’yes, fue el caddy Herón González que se acreditó la bolsa al 50% de lo recaudado al tiro de 100 pesitos que se registró en el hoyo 4 del Moro a una distancia de 100 yardas.

Por cierto, hubo una modalidad, las banderas se colocaron en lugares que hicieron que los jugadores se divirtieran más, en sitios prácticamente imposibles, nada más faltó que una que otra bandera se colocara en la maleza o en una trampa. Así estuvo la cosa.

Pero finalmente en los dos eventos del fin de semana la gente se divirtió que fue lo más importante y los ganadores al final de cuentas fueron los caddies a donde se destinaron los recursos captados en ambos y para beneficio de los alrededor de 30 caddies y trabajadores del Campestre y 40 de El Cid.

Un buen fin…y ambos, bien organizados con una observación. ¿Por qué no se pusieron pavos en la premiación de El Cid? Hubiese resultado más dinero para los caddies al final de cuentas, Es nuestro humilde punto de vista, los organizadores son los que toman las decisiones…como dijo el gringo “is not your business” traducción al zapoteca: “qué jijos de la $%/&&%%$$ te importa”..gracias…

Como apuntamos aquí, ambos eventos, un verdadero éxito al juntarse más de 170 jugadores en ambos eventos.

Por nuestra parte, cooperamos y lo seguiremos haciendo para beneficio de nuestros amigos, los caddies… Felicidades para todos y que pasen una feliz navidad, deseos un tanto cuanto adelantados, pero con una sana intención y ….sana distancia…

Y hasta la semana próxima, Dios mediante. Cuídese mucho, que nada le cuesta. Y conservemos la sana distancia pues…