COLUMNA

Aproach y Putt

Gira Banorte

Martín Narváez García

FORE. – Buenos días, continuamos con nuestros comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana…no sin antes enviar una sincera felicitación a Jorge Corral, Santi Quirarte, David Xolo y a todas las personas que hicieron posible la conformación de un campo de golf digno de la representación que tiene en el ámbito de la PGA y el golf nacional…

GIRA BANORTE. – Lo habíamos mencionado en nuestras entregas de fin de semana en la narrativa de los acontecimientos de la conclusión de la Gira Banorte en las instalaciones de Estrella del Mar, de la electrizante final que se escenificaría entre los mejores 12 ubicados en la tabla de posiciones o leaderboard, como usted guste y mande llamarle.

Y no podía tener mejor final, en los últimos 9 hoyos del recorrido el domingo, nos dimos cuenta de las constantes volteretas que dio el liderato, con 6 jugadores involucrados en una férrea pelea por llevarse el título y un millón de pesos a su cuenta bancaria.

Y fue el paisano de Abraham Ancer, una de nuestras mejores cartas en el golf mundial, Rodolfo Cazaubón el que se llevó los máximos honores, pero para ello tuvo que superar al colombiano Camilo Aguado que se conservó en el liderato hasta el final, las tres últimas rondas.

Al final de las acciones y cuando el humo se había disipado, quedaron dos líderes, Cazaubón y Aguado por lo que tuvieron que definir en muerte súbita en dos hoyos de la manera más inesperada, un par por un boggey. En resumen, un buen torneo, ojalá y que continúen estos éxitos y que más gente acuda a presenciarlos, la verdad que vale la pena porque sí hubo facilidad para que acudiera público a presenciar estos duelazos…

Y por ahí saludamos a Luis García, si, el heredero de Tom García que anda por estos lares. Saludos.

LOS PEQUES. – Nadie nos ha informado, pero tenemos en el calendario de actividades en Estrella del Mar, la última de las etapas de la Gira Sinaloa de Infantil y Juvenil 2020-2021. Supuestamente vienen delegaciones de Culiacán y Los Mochis a la definición de la Copa Challenger que se encuentra en poder de Los Mochis… Ya informaremos…pendientes…

ESTRELLA. – Ahí mismo, en dos fines de semana, del 29 al 31 de enero se efectuará el Torneo de Beneficencia 2021, con tres automóviles en juego, dos de ellos de lujo a hole in one uno a O’yes, un lote en zona residencial del complejo de la Isla de La Piedra y un carrito de golf a Hole in one y una lluvia de premios más.

Las actividades estarán bastante variadas, incluyendo una serenata Bajo Las Estrellas el sábado.

El límite de jugadores es 244 y el costo de inscripción es de 9,500 de los devaluados…

Más informes en pro shop con Maritza…

EL CID. - Una semana después nos vamos a jugar a El Cid a la celebración del Torneo de la Amistad que con motivo del Día de San Valentía se efectuará en formato por parejas a la mejor bola. La fecha es del 5 al 7 de febrero.

El programa completo ya se puso en circulación por lo que los interesados pueden comunicarse para solicitar más información a El Cid, pro shop, el costo de inscripción es de 1000 pesos a los socios, no socios 1500 pesos y a las damas y juveniles 1300 pesos.

Se tiene contemplado un evento con premiación de tres O’yes en efectivo consistentes en el 20% de la suma de los registros y las parejas competirán en cinco categorías de acuerdo con el handicap.

Vámonos a disfrutar de otro campo de golf en buenas condiciones, especialmente sus greenes, muy mejorados…

Y nos vamos con la invitación seguirse cuidando de este mal que nos puede afectar en cualquier momento, Esto no es un juego, hay que cuidarse en tanto nos toca el turno de la vacunación…por favor… Y hasta la semana próxima, Diosito mediante…